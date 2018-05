Saakašvili:Podnetom pre protest v Tbilisi boli demonštrácie v Arménsku

Bývalý gruzínsky prezident Saakašvili poukázal na to, že v súčasnosti je v Gruzínsku katastrofálna nezamestnanosť, najmä medzi mladými ľuďmi.

Tbilisi 14. mája (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili priznal, že počas výkonu funkcie hlavy štátu sa dopustil chýb, a preto sa chce vrátiť do vlasti a napraviť ich.



Uviedol to v noci na pondelok v rozhovore pre televíziu Rustavi-2. Rozhovor sa uskutočnil prostredníctvom telemostu z Holandska, kde Saakašvili žije po vyhostení z Ukrajiny.



Ako informovala agentúra Interfax, Saakašvili takto reagoval na víkendové protesty mládeže v Tbilisi, ktorá sa takto domáhala liberalizácie drogovej politiky v krajine. Protesty sa konali po piatkovej razii polície v dvoch nočných kluboch v Tbilisi. Pouličné protesty mali búrlivý priebeh. Situáciu sa však po čase podarilo upokojiť aj vďaka rokovaniu zástupcov demonštrantov s ministrom vnútra.



Podľa Saakašviliho tieto protesty mladých Gruzíncov súvisia s oveľa "hlbšími deštrukčnými procesmi", ktoré v krajine vznikli ako dôsledok "neformálneho vládnutia" miliardára Bidzinu Ivanišviliho.



Saakašvili poukázal na to, že v súčasnosti je v Gruzínsku "katastrofálna nezamestnanosť, najmä medzi mladými ľuďmi". Existuje aj množstvo ďalších sociálnych problémov, ktoré Ivanišviliho vláda nerieši.



Televízia sa Saakašviliho pýtala, či za tento stav nenesie určitý diel zodpovednosti aj on sám, keďže za svojho pôsobenia v úrade prezidenta likvidoval opozíciu a uľahčil tak vstup oligarchu Ivanišviliho do politiky.



Exprezident vo svojej odpovedi priznal, že k zmene moci v Gruzínsku došlo aj "kvôli chybám, ktoré urobil on ako osoba".



"Práve kvôli týmto svojim chybám mám zámer vrátiť sa do Gruzínska a napraviť ich," dodal Saakašvili s tým, že počas jeho pôsobenia sa Gruzínsko ako krajina rozvíjalo a na väčšine postov v štátnej správe pôsobili mladí ľudia. "Ale, samozrejme, došlo aj k pochybeniam," priznal Saakašvili.



Vyslovil tiež predpoklad, že impulzom pre najnovšie protesty v Gruzínsku boli nedávne udalosti v Arménsku, kde práve "mládež stála v prvých radoch boja s oligarchami".



Voči Saakašvilimu sa v Gruzínsku vedie vyšetrovanie v niekoľkých trestných veciach. Exprezident sa už viackrát vyjadril, že má v úmysle vrátiť sa do Gruzínska.