Saakašvili sa chce 1. apríla opäť pokúsiť o návrat na Ukrajinu

Michail Saakašvili žil na Ukrajine od roku 2015, pričom istý čas pôsobil aj ako gubernátor Odeskej oblasti.

Kyjev 21. marca (TASR) - Ukrajinské úrady vo štvrtok potvrdili, že bývalému gubernátorovi Odeskej oblasti Michailovi Saakašvilimu neumožnia vstup na územie Ukrajiny. Saakašvili avizoval, že na 1. apríla má kúpenú letenku do Kyjeva.



Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov však vo štvrtok v televíznej diskusii rozhodne vylúčil návrat bývalého gruzínskeho prezidenta Gruzínska na Ukrajinu.



"Je to PR za 300 dolárov na 1. apríl. Rozhodol sa, že si takto kúpi čas na vašom kanále," vyhlásil Avakov. Dodal, že Saakašvili "ani nenastúpi do lietadla", pretože "má zákaz vstupu na územie Ukrajiny".



Hovorca ukrajinskej štátnej pohraničnej služby Oleh Sloboďan tiež uviedol, že ukrajinská pohraničná stráž nedovolí Saakašvilimu, aby vstúpil na územie štátu. Vysvetlil, že "táto osoba nie je občanom Ukrajiny a neexistujú dôvody na jej vstup na Ukrajinu do roku 2021."



Saakašvili žil na Ukrajine od roku 2015, pričom istý čas pôsobil aj ako gubernátor Odeskej oblasti. Do tejto funkcie ho vymenoval prezident Petro Porošenko s tým, že jeho hlavnou úlohou má byť boj proti korupcii.



Neskôr, keď bývalý gruzínsky prezident začal upozorňovať aj na údajnú korupciu na najvyšších miestach v krajine, sa títo dvaja politici postavili proti sebe a Saakašvilimu koncom júla 2017 odobrali ukrajinské občianstvo. Aktuálne je tak človekom bez občianstva, keďže toho gruzínskeho ho v jeho bývalej vlasti v roku 2015 zbavili.



Po svojom vyhostení z Ukrajiny Saakašvili už viackrát deklaroval, že sa bude aj naďalej pokúšať o návrat. Pri úspešnom pokuse o návrat v septembri 2017 ho podporila aj ukrajinská expremiérka Julija Tymošenková, ktorá sa v nadchádzajúcich voľbách uchádza o prezidentský úrad - podobne ako Porošenko.



Po tomto pokuse bol Saakašvili vo februári 2018 v Kyjeve zadržaný a potom opäť vyhostený do Poľska.



Rozhodnutie ukrajinskej pohraničnej služby, ktorá mu do roku 2021 zakázal vstúpiť na územie Ukrajiny, stále platí.



Saakašvili - líder ukrajinského Hnutia nových síl - však nedávno na jednom z ukrajinských televíznych kanálov vyhlásil, že 1. apríla pricestuje do Kyjeva.



Na potvrdenie svojich slov ukázal na kameru aj elektronickú letenku. Súčasne vyjadril presvedčenie, že Petro Porošenko neprejde do druhého kola prezidentských volieb a preto "žiaden pohraničník nebude plniť" Porošenkov rozkaz nepustiť Saakašviliho na Ukrajinu.



Michail Saakašvili bol na Ukrajine dlhší čas jedným z najobľúbenejších politikov a istý čas sa o ňom špekulovalo aj ako o budúcom ukrajinskom prezidentovi.