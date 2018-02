Saakašvili sa chce vrátiť na Ukrajinu: Hľadá na to zákonný spôsob

Vodca ukrajinského Hnutia nových síl - Saakašvili bol vlani v júli zbavený ukrajinského občianstva a vzhľadom na to sa skončila aj platnosť jeho ukrajinského pasu.

Kyjev 13. februára (TASR) - Vodca ukrajinského Hnutia nových síl Michail Saakašvili, ktorého v pondelok vyhostili do Poľska, má v úmysle nájsť zákonný spôsob, ako sa vrátiť na Ukrajinu. Uviedol to v utorok vo vysielaní ukrajinskej televízie ZIK.



"Samozrejme, že sa vrátim na Ukrajinu," dodal a spresnil, že so svojím tímom nájde spôsob, ako to urobiť "absolútne legálne".



Medzičasom Saakašvili na internete zverejnil aj videozáznam svojho zadržania, ku ktorému došlo v pondelok v gruzínskej reštaurácii Suluguni v Kyjeve, kde bol na obede.



Tam ho - podľa jeho prívržencov - zadržali neznáme maskované ozbrojené osoby.



Rádio Sloboda neskôr informovalo, že ukrajinská tajná služba SBU, generálna prokuratúra i polícia deklarovali, že Saakašviliho nezadržali. Neskôr ukrajinská pohraničná služba vydala vyhlásenie, že Saakašviliho vrátili do krajiny - Poľska -, odkiaľ vlani v septembri prišiel na Ukrajinu, porušiac pritom ukrajinské zákony.



Saakašvili bol vlani v júli zbavený ukrajinského občianstva a vzhľadom na to sa skončila aj platnosť jeho ukrajinského pasu. Minulý september sa na územie Ukrajiny dostal bez absolvovania pasovej kontroly. Ukrajinské súdy následne rozhodli, že je vinný za protizákonné prekročenie hraníc.



Ukrajinské úrady zamietli aj Saakašviliho žiadosť o udelenie štatútu utečenca.



Všetkými týmito právnymi krokmi sa Saakašvili snažil zabrániť svojmu vydaniu do Gruzínska, kde sa proti nemu vedie niekoľko vyšetrovaní.



Ukrajinská prokuratúra v utorok tiež oznámila, že bude pokračovať vo vyšetrovaní prípadov, s ktorými sa spája Saakašviliho meno.



Tlačová agentúra Ukrinform napísala, že Saakašvili, ktorý na Ukrajine zastával post gubernátora Odeskej oblasti, sa obrátil na EÚ a nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, aby mu poskytli podporu v jeho odpore proti zámerom ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.



Upozornil, že ak "EÚ a Merkelová konečne niečo neurobia, Ukrajina bude zničená. Porošenko túto krajinu ničí a mňa chce poslať čo najďalej, pretože ja pranierujem korupciu".



Vzťahy medzi Saakašvilim a Porošenkom sa prudko zhoršili po tom, ako bývalý gruzínsky prezident začal upozorňovať aj na údajnú korupciu na najvyšších miestach na Ukrajine.