Saakašvili vypovedal na prokuratúre v kauze streľby na Majdane

Michail Saakašvili označil prístup vyšetrovateľov za korektný a profesionálny, ale kritizoval systém vyšetrovania ako taký.

Kyjev 10. januára (TASR) - Líder ukrajinského Hnutia nových síl Michail Saakašvili na svojej facebookovej stránke v stredu napísal, že v utorok bol vypovedať na ukrajinskej generálnej prokuratúre vo veci streľby na kyjevskom Námestí nezávislosti počas protivládnych protestov v roku 2014. Dodal, že na stredu má od prokuratúry predvolanie na ďalšie dva výsluchy, informovala agentúra Interfax.



Utorkový výsluch podľa Saakašviliho trval dve hodiny a týkal sa tvrdení nemenovanej talianskej televízie, ktorá vo svojom dokumente uviedla, že práve on "prikázal gruzínskym ostreľovačom", aby strieľali do ľudí zhromaždených na tzv. Majdane.



Saakašvili označil prístup vyšetrovateľov za korektný a profesionálny, ale kritizoval systém vyšetrovania ako taký. Poukázal na to, že dva najzávažnejšie činy toho obdobia - otrávenie vtedajšieho prezidentského kandidáta Viktora Juščenka a streľba na Majdane - sú stále nevyšetrené. Podľa neho to svedčí o tom, že vo vedení Ukrajiny sú naďalej ľudia, ktorým "sa objasnenie týchto káuz nehodí".



V dokumentárnom filme talianskej televízie bolo zachytené svedectvo trojice Gruzíncov, ktorí tvrdili, že boli v roku 2013 naverbovaní a v roku 2014 dostali rozkaz strieľať na Majdane do demonštrantov i policajtov. Tento rozkaz však vyhodnotili ako provokáciu a nesplnili ho.



Materiál so svedectvom Gruzíncov využili advokáti ako dôkaz v procese s exprezidentom Viktorom Janukovyčom, v ktorom je obvinený z vlastizrady.



Námestie nezávislosti bolo na prelome rokov 2013 a 2014 dejiskom mohutných protivládnych protestov, ktoré sa začali po tom, ako vláda vtedajšieho premiéra Mykolu Azarova zastavila prípravy na podpísanie zmlúv o pridružení Ukrajiny k EÚ. Majdan sa neskôr stal epicentrom stretov medzi bezpečnostnými silami a radikálmi.



Zo zodpovednosti za smrť vyše 100 ľudí na Majdane nové ukrajinské vedenie viní svojho vtedajšie oponenta - exprezidenta Janukovyča - a velenie medzičasom rozpustených oddielov osobitného určenia Berkut. Janukovyč i Berkut tieto obvinenia odmietajú.