Na pápežskej omši v Abú Zabí sa zišlo 170.000 ľudí

Abú Zabí 5. februára (TASR) - Pápež František slúžil v utorok omšu pod holým nebom na štadióne v Abú Zabí, metropole Spojených arabských emirátov (SAE). Podľa odhadov sa na nej zišlo približne 170.000 katolíkov, informovala agentúra AFP.



Pápežova trojdňová cesta do SAE je vôbec prvou návštevou hlavy katolíckej cirkvi na Arabskom polostrove, ktorý je kolískou islamského náboženstva.



Bohoslužba sa konala na štadióne Zayed Sports City, ktorý je vôbec najväčším štadiónom v SAE. Do vnútra sa dostalo približne 50.000 katolíkov s lístkami, ďalších zhruba 120.000 sa zhromaždilo pred štadiónom a sledovalo priebeh omše na veľkoplošných obrazovkách.



Medzi účastníkmi bohoslužby, ktorú vysielala v priamom prenose aj televízia, boli katolícki veriaci aj z ďalších krajín regiónu, napríklad z Jemenu a tiež množstvo prisťahovalcov z Filipín či Indie.



Podľa agentúry AFP išlo o bezprecedentnú udalosť, keďže v tejto prevažne moslimskej krajine sa kresťanské bohoslužby môžu konať len vo vnútri kostolov. Na rozdiel od susednej Saudskej Arábie dovoľujú úrady SAE kresťanom, aby diskrétne praktizovali svoju vieru.



Celkovo sa na omši očakávala účasť katolíkov z približne 100 krajín a tiež približne 4000 moslimov, medzi ktorými boli predstavitelia vlády SAE a miestni organizátori, píše agentúra Reuters.



Ešte pred pápežovým príchodom pozdravil zhromaždených kresťanov minister SAE pre toleranciu šejk Nahajáh bin Mubarak.



Moslimovia tvoria takmer štyri pätiny obyvateľstva SAE, avšak krajina je domovom aj približne milióna katolíkov. Zhruba 65 percent populácie SAE tvoria totiž migranti z ázijských krajín, ktorí zabezpečujú fungovanie miestneho sektoru služieb, hotelierstva či stavebníctva.



Pápeža na návštevu tejto prevažne moslimskej krajiny pozvala tamojšia vláda, ktorá vyhlásila rok 2019 za rok tolerancie. František svoju návštevu krajiny ukončí v utorok v popoludňajších hodinách, keď z Abú Zabí odletí naspäť do Ríma.