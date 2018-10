Ozbrojené sily obnovili ofenzívu s cieľom dobyť mesto Hudajda

Jemen, jedna z najchudobnejších krajín arabského sveta, bol vtiahnutý do zničujúceho mocenského boja medzi vládou podporovanou Saudskou Arábiou a šiitskými povstalcami pred takmer štyrmi rokmi.

Rijád 4. októbra (TASR) - Ozbrojené sily Spojených arabských emirátov (SAE) s podporou Spojených štátov obnovili rozsiahlu ofenzívu s cieľom dobyť strategicky významné jemenské prístavné mesto Hudajda, obsadené šiitskými vzbúrencami nazývanými húsíovia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Húsíovia podporovaní Iránom sú podľa vlastných vyjadrení odhodlaní brániť prístav do posledného muža, pričom v meste uviazli tisíce civilistov, ktorí ho pre okolité mínové polia nemôžu opustiť. Mesto je okrem toho neustále ohrozované mínometnou paľbou a náletmi spojeneckých síl.



Ak sa rozličným jemenským milíciám podporovaným emirátmi podarí mesto Hudajda dobyť, pôjde v priebehu už takmer štyri roky trvajúceho ťaženia proti húsíom o ich najväčšie vojenské víťazstvo.



Bitka o Hudajdu, ktorá je najvýznamnejším jemenským prístavom na pobreží Červeného mora, však môže spôsobiť, že v celom Jemene vypukne hladomor. Až 70 percent dovážaných potravín a medzinárodnej pomoci totiž prúdi do krajiny práve cez tento prístav, vysvetľuje AP.



Jemen, jedna z najchudobnejších krajín arabského sveta, bol vtiahnutý do zničujúceho mocenského boja medzi vládou podporovanou Saudskou Arábiou a šiitskými povstalcami pred takmer štyrmi rokmi.



Hudajda je pod kontrolou húsíov od roku 2014, keď títo šiitskí vzbúrenci obsadili aj metropolu Saná a ďalšie časti krajiny. Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.