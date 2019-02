SAE oznámili, že ich prvý astronaut pôjde do vesmíru 25. septembra

Spojené arabské emiráty majú vesmírny program ešte len v začiatkoch, ale je veľmi ambiciózny.

Dubaj 25. februára (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) oznámili v pondelok termín, kedy pôjde prvý astronaut z krajiny Perzského zálivu do vesmíru.



SAE uviedli, že na palube ruskej rakety Sojuz pôjde na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) buď Hazzá Mansúrí, alebo Sultán Najjádí, a to 25. septembra. Informácie priniesla agentúra AP.



Organizátori pôvodne tvrdili, že oznámia konkrétneho astronauta, ktorý poletí na ISS, ale namiesto toho zverejnili len dátum štartu. Vládca Dubaja (jedného z emirátov SAE) šejk Muhammad bin Rášid Ál Maktúm už mená oboch astronautov oznámil vlani v septembri.



SAE má vesmírny program ešte len v začiatkoch, ale je veľmi ambiciózny. Emiráty vypustili svoju prvú, lokálne vyrobenú družicu s názvom KhalifaSat vlani v októbri z Japonska. SAE chcú v roku 2020 tiež vystreliť sondu na planétu Mars.



Emiráty takisto vyhlasujú, že Mars chcú do roku 2117 osídliť, pričom tam vtedy má byť naplno fungujúce mesto so 600.000 obyvateľmi.