SAE uvítali Trumpovo veto rezolúcie o vojne v Jemene

Abú Zabí 17. apríla (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) uvítali v stredu ako "strategické" veto amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho uplatnil voči rezolúcii schválenej Kongresom. Tá ho vyzývala na ukončenie účasti Spojených štátov vo vojne v Jemene, ktorú tam vedie koalícia pod velením Saudskej Arábie.



Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SAE Anwar Kargáš uviedol, že Trumpovo potvrdenie podpory pre arabskú koalíciu v Jemene je "pozitívnym signálom odhodlania USA smerom k spojencom Ameriky".



"Dôležité rozhodnutie prezidenta Trumpa je vhodné aj strategické," uviedol na Twitteri Kargáš, ktorého krajina je kľúčovým saudskoarabským spojencom v tejto vojne.



Podľa Nórskej rady pre utečencov (NRC) bude však Trumpovo veto "znamenať len viac utrpenia a smrti". Humanitárna organizácia v stredu uviedla, že ak by sa Trump obával o životy civilistov, zabezpečil by, aby Saudskou Arábiou vedená koalícia prestala porušovať zákony vedenia vojny a pripravovať milióny Jemenčanov o pomoc, ktorá by mohla zachraňovať životy. USA "prehlbujú a predlžujú" túto krízu a cenu za to "zaplatia civilisti".



Trump stojí po boku Saudskej Arábie počas celej jemenskej vojny a podporoval toto kráľovstvo aj v prípade vlaňajšej vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte v Istanbule. Preto sa očakávalo, že Trump návrh zákona, teda rezolúciu, zamietne.



"Rezolúcia je zbytočný, nebezpečný pokus oslabiť moje ústavné právomoci, pričom ohrozuje životy amerických občanov a odvážnych vojakov, a to dnes aj v budúcnosti," napísal Trump vo vyhlásení, ktoré citovali tlačové agentúry AFP a DPA.



Prezident tiež uviedol, že podpora Spojených štátov je nutná, aby sa "ochránila bezpečnosť vyše 80.000 Američanov, pôsobiacich v určitých koaličných krajinách, ktoré sú vystavené útokom húsíov z Jemenu". Trump tým narážal na jednotky jemenských šiitských povstalcov, spriaznených s Iránom.



USA vlani prestali pomáhať Saudskej Arábii a Emirátom s dopĺňaním paliva vo vzduchu počas vojnových operácií, ale ďalej poskytujú rôzne iné formy podpory vrátane výcviku a poradenstva.



Jemen, jedna z najchudobnejších krajín arabského sveta, trpí ničivým konfliktom od roku 2014, v ktorom proti sebe bojujú vládne sily a povstalci-húsíovia. Vládnym silám pomáha na ropu bohatá Saudská Arábia aj SAE a povstalcov podporuje Irán.



Ide zatiaľ o druhé Trumpovo veto. Minulý mesiac prezident zamietol opatrenie Kongresu, ktoré malo zablokovať Trumpovo vyhlásenie stavu núdze na hranici USA s Mexikom. Šéf Bieleho domu chcel týmto vyhlásením vyriešiť situáciu s migrantmi.