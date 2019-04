TOMU SA HOVORÍ ZÁZRAK: Žena sa po 27 rokoch prebudila z kómy

Muníra Abdullaová sedela v roku 1991 na zadnom sedadle auta spolu so svojím štvorročným synom a smerovali domov v meste al-Ajn v SAE, keď sa ich vozidlo zrazilo so školským autobusom.

Abú Zabí 24. apríla (TASR) - Žena zo Spojených arabských emirátov (SAE) sa po 27 rokoch prebudila z kómy, do ktorej upadla po autonehode. V stredu o tom informovali svetové médiá.



Vtedy 32-ročná Abdullaová objala syna, aby ho ochránila, ale pri náraze utrpela vážne poranenie mozgu, v dôsledku ktorého upadla do kómy. Syn vyviazol len s modrinou.



Lekári boli presvedčení, že sa pacientka už nikdy nepreberie. Avšak vlani, 27 rokov po upadnutí do kómy, Abdullaová v nemocnici v Nemecku znova nadobudla vedomie.



Jej syn Umar Webajr (32) povedal pre denník The National, vychádzajúci v SAE: "Nikdy som to s mamou nevzdal, lebo vždy som cítil, že jedného dňa sa zobudí."



Abdullaovú neskôr po nehode previezli do nemocnice v Londýne. Tam vyhlásili, že je vo vegetatívnom stave; potom oznámili, že si už neuvedomuje okolie, ale cíti bolesť.



Potom ju prepravili naspäť do nemocnice v al-Ajne, neďaleko hraníc s Ománom, kde zostala niekoľko rokov. Tam podstúpila fyzioterapiu, aby sa zabránilo ochabnutiu svalstva.



Aj keď nemohla rozprávať, syn vedel z výrazu jej tváre rozoznať, kedy cíti bolesť.



Žena strávila roky v rôznych nemocniciach v SAE, pre obmedzenia vo výške poistenia ju premiestňovali z jedného zdravotníckeho zariadenia do druhého.



Dvor korunného princa, teda vládny orgán v hlavnom meste SAE Abú Zabí, ponúkol v roku 2017 rodine Abdullaovej finančný dar, ktorý jej umožnil prevoz do Nemecka. Tam podstúpila operáciu na posilnenie jej ochabnutého svalstva na končatinách.



Na klinike Schön v nemeckom kúpeľnom meste Bad Aibling, približne 50 kilometrov od bavorskej metropoly Mníchov, sa lekári venovali v prvom rade fyzioterapii a ovládnutiu epilepsie - cieľom bolo zlepšiť kvalitu jej života.



Vlani v júni počas posledného týždňa pacientky v Nemecku sa jej syn začal vedľa jej lôžka s niekým hádať a žena sa začala hýbať.



"Vydávala zvláštne zvuky a tak som zavolal lekárov, aby ju prehliadli," povedal Webajr pre denník The National. "Vyhlásili, že všetko je také, ako obvykle."



O tri dni sa však syn zobudil na to, že matka volá jeho meno.



"Lietal som od šťastia," uviedol syn. "Roky som o tejto chvíli sníval a prvé slovo, ktoré povedala, bolo moje meno," dodal.



Postupom času mala jeho matka čoraz lepšie reakcie a dokázala viesť aj rozhovor. Teraz sa lieči v Abú Zabí, kde podstupuje fyzioterapiu a ďalšiu rehabilitáciu.



"Podelil som sa s týmto príbehom, aby ľudia v prípade svojich milovaných nestrácali nádej," vysvetlil Webajr, citovaný portálom straitstimes.com. "Nepokladajte ich za mŕtvych, keď sú v tomto stave," upozornil.