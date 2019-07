Spojené arabské emiráty znižujú počty svojich vojakov v Jemene

Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie je od roku 2015 zapojená do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády proti húsíom podporovaným Iránom.

Dubaj 8. júla (TASR) - Spojené arabské emiráty dnes oznámili, že znížia počty svojich vojakov v Jemene, kde koalícia vedená Saudskou Arábiou bojuje proti povstalcom nazývaným húsíovia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Znižujeme počty síl z dôvodov, ktoré sú v prípade prístavu Hudajda strategické a dôvodov, ktoré sú v iných častiach krajiny taktické. Do značnej miery to súvisí s prechodom od vojenskej stratégie k mierovej," uviedol nemenovaný vyskokopostavený predstaviteľ jemenských ozbrojených síl.



Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie je od roku 2015 zapojená do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády proti húsíom podporovaným Iránom. Ďalšími členmi koalície sú Bahrajn, Kuvajt, Egypt, Jordánsko, Maroko či Senegal.