Salah Abdeslam: Mlčanie nerobí zo mňa zločinca, zverujem sa Alahovi

Brusel 5. februára (TASR) - Nechce vypovedať, nebojí sa súdneho procesu a svoj osud zveril do rúk Alaha. Tak tlmočila belgická televízna stanica RTBF vyjadrenia Salaha Abdeslama, jediného preživšieho člena džihádistických kománd, ktoré útočili 13. novembra 2015 v Paríži.



Abdeslam sa týmto spôsobom vyjadril v pondelok na úvod procesu pred bruselským trestným súdom, v ktorom sa zodpovedá z nelegálneho držania zbraní a pokusu o vraždu v prestrelke s políciou v bruselskej štvrti Forest z 15. marca 2016.



K prestrelke došlo týždeň pred bombovými útokmi v Bruseli, keď sa belgickej polícii pri sérii domových prehliadok súvisiacich s atentátmi v Paríži z 13. novembra 2015, podarilo náhodou naraziť na "najhľadanejšieho Belgičana" - Salaha Abdeslama. Stalo sa tak na ulici Dries vo štvrti Forest, kde policajtov prekvapila streľba z domu, pri ktorej boli zranení štyria príslušníci polície, z toho jeden z Francúzska. Pri prestrelke zahynul Mohamed Belkaid, jeden z obyvateľov domu, ďalším dvom - Abdeslamovi a Sofienovi Ayarimu - sa podarilo uniknúť. O tri dni polícia Abdeslama zatkla v bruselskej štvrti Molenbeek.



"Nechcem odpovedať na žiadne otázky," povedal podľa RTBF, ktorá proces pozorne sleduje, Abdeslam pred sudcami trestného súdu. Predseda súdu sa ho následne opýtal, prečo sa na pojednávanie vôbec dostavil. "Bol som požiadaný, aby som prišiel, tak som prišiel. Je tu súdny proces, ja som účastníkom procesu, som obvinený, tak som tu," odpovedal Abdeslam.



Zároveň zdôraznil, že mlčanie z neho ešte nerobí vinníka alebo zločinca. Odvolal sa ne nespresnené "hmotné a vedecké dôkazy", ktoré by mali hovoriť v jeho prospech a na ktoré by sa mal súd zamerať namiesto toho, aby podliehal verejnému a mediálnemu tlaku.



V závere svojho vyjadrenia, po ktorom už so súdom nekomunikoval, ešte upozornil, že voči moslimom sa pristupuje a sú posudzovaní tým najhorším spôsobom, bez milosrdenstva a bez prezumpcie neviny. "Súďte ma, robte čo chcete so mnou, ja svoju dôveru vkladám v Alaha, nebojím sa vás," povedal na záver.



Druhý obvinený - Sofien Ayari - na rozdiel od Abdeslama bol zhovorčivejší, aj keď neodpovedal na všetky otázky. Pred súdom uviedol, že jediným obyvateľom domu na ulici Dries, ktorý strieľal na policajtov, bol Mohamed Belkaid. Priznal, že v uvedenom dome býval niekoľko mesiacov a že sa staral väčšinou o nákupy. Tvrdil tiež, že Ibrahim Bakraoui, ktorý sa 22. marca 2016 vyhodil do vzduchu na bruselskom letisku, sa na uvedenej adrese viackrát stretol s Belkaidom.



RTBF pripomenula, že súdne pojednávanie bolo dočasne prerušené a malo by pokračovať v pondelok popoludní.



osobitný spravodajca TASR Jaromír Novak