Sálehí: Irán má momentálne k dispozícii asi 950 ton uránu

Teherán 18. júla (TASR) - Irán má momentálne k dispozícii približne 950 ton uránu, informoval v stredu šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu Alí Akbar Sálehí.



V rozhovore pre iránsku štátu televíziu Sálehí spresnil, že od roku 2015, keď Irán a šestica veľmocí podpísali dohodu o iránskom jadrovom programe, Teherán importoval asi 400 ton uránu, čím sa jeho zásoby zvýšili na 900-950 ton.



Sálehí uviedol, že ide o dostatočný objem na to, aby Irán mohol začal s plnením svojho dlhodobého cieľa, ktorým je mať v budúcnosti k dispozícii 190.000 centrifúg na obohacovanie uránu. Tento zámer vedenie Iránu zdôvodňuje "potrebami krajiny".



V spomínanej dohode sa Irán zaviazal znížiť počet vysoko výkonných centrifúg používaných na obohacovanie uránu o dve tretiny v priebehu desiatich rokov. Západ výmenou za to v januári 2016 zrušil väčšinu sankcií voči islamskej republike.



Dohoda umožňuje Iránu pokračovať v obohacovaní uránu na úroveň 3,67 percenta, čo je ďaleko pod hranicou približne 90 percent vhodnou pre jadrové zbrane. Pred dosiahnutím dohody Teherán obohacoval urán na úroveň 20 percent.



Po tom, ako americký prezident Donald Trump 8. mája oznámil, že USA odstupujú od jadrovej dohody s Iránom a opäť zavádzajú sankcie voči firmám, ktoré obchodujú s Teheránom, Irán deklaroval, že posilní svoje kapacity na obohacovanie uránu, aby vyvíjal tlak na ostatných signatárov zmluvy o iránskom jadrovom programe, aby ju plnili.



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v júni v príhovore vysielanom v televízii varoval, že v prípade zlyhania jadrovej dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015 Irán zvýši svoje kapacity na obohacovanie uránu.



"Poveril som iránsku jadrovú agentúru, aby bola pripravená obnoviť svoje kapacity obohacovania uránu," uviedol Chameneí podľa agentúry Reuters. "Naši nepriatelia nikdy nemôžu zastaviť náš pokrok v tejto oblasti," dodal.