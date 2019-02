Sálih: Irak bude súdiť 13 francúzskych bojovníkov IS zo Sýrie

Sálih je na dvojdňovej návšteve Francúzska, ktorá sa zameriava na bezpečnostnú situáciu v jeho krajine, ako aj na boj proti IS v oblasti Blízkeho východu.

Paríž 25. februára (TASR) - Iracké súdy budú trestne stíhať 13 francúzskych občanov, ktorí boli zajatí v Sýrii, kde bojovali v radoch džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Uviedol to v pondelok iracký prezident Barham Sálih.



Bojovníkov, ktorých Iraku odovzdali Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), "budú súdiť podľa irackých zákonov," vyhlásil Sálih v Paríži na tlačovej konferencii po rokovaniach s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. "Po tých, ktorí mali podiel na páchaní zločinov proti Iraku a irackým vojenským objektom a personálu, pátrame a chceme, aby sa postavili pred iracké súdy," dodal iracký prezident podľa agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump vyzval začiatkom februára európske štáty, aby si zobrali domov a postavili pred súd viac ako 800 bojovníkov skupiny IS, ktorí sa ocitli v zajatí na území Sýrie. Šéf Bieleho domu prostredníctvom Twitteru odkázal, že v opačnom prípade budú musieť americké sily, ktoré sa zo Sýrie sťahujú, týchto zradikalizovaných bojovníkov prepustiť. Mnohí z nich sú občania Európskej únie.



Oficiálne stanovisko Francúzska k tejto záležitosti je jednoznačné: Francúzski "teroristickí" bojovníci "musia byť súdení všade tam, kde spáchali svoje zločiny", konštatovalo francúzske ministerstvo zahraničných vecí.