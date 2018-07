Salvini chváli Rusko za MS, doma čelí kritike za účasť na finále

Podpredseda talianskej vlády v pondelok v Moskve vyhlásil, že šampionát bol veľmi pestrý a veľmi dobre zorganizovaný. Rusko podľa neho ukázalo celému svetu svoju efektivitu a nápaditosť.

Moskva/Rím 16. júla (TASR) - Podpredseda talianskej vlády a minister vnútra Matteo Salvini v pondelok v Moskve vyhlásil, že Rusko sa prístupom k organizovaniu futbalových majstrovstiev sveta stalo pre svet dobrým príkladom efektivity pri riešení závažných otázok v oblasti bezpečnosti i ekonomiky. Informovala o tom agentúra TASS.



Salvini v pondelok na tlačovej konferencii v Moskve vyhlásil, že šampionát bol veľmi pestrý a veľmi dobre zorganizovaný. Rusko podľa neho ukázalo celému svetu svoju efektivitu a nápaditosť.



Salvini, ktorý sa v nedeľu zúčastnil na finálovom zápase futbalových majstrovstiev, však medzičasom v Taliansku čelí kritike od opozičnej Demokratickej strany. Tá totiž Salvinimu pripomenula, ako v roku 2015 kritizoval vtedajšieho premiéra Renziho za to, že odložil všetky pracovné stretnutia, aby sa v New Yorku zúčastnil na finále tenisového turnaja US Open, v ktorom sa stretli talianske tenistky Roberta Vinciová a Flavia Pennettová.



Michele Anzaldi na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook upozorňuje, že Salvini je teraz v Rusku na náklady daňových poplatníkov, keďže cestoval vládnym lietadlom na zápas, v ktorom "ani nehral náš národný tím". Vyhlásenie v podobnom duchu sa objavilo aj na twitterovom konte Demokratickej strany.



Salvini v nedeľu pred odchodom do Ruska informoval, že cieľom jeho návštevy je pokúsiť sa obnoviť politické a ekonomické vzťahy s Ruskom. Uviedol, že sa chce vrátiť k dialógu s Ruskom a rozvíjať vzťahy oboch krajín v ekonomike i kultúre, pretože "v dejinách ľudstva sankcie nikdy nič nevyriešili".



V pondelok na brífingu s talianskymi novinármi v Moskve Salvini vyzval "otvoriť kanály" pre financovanie ruského malého a stredného podnikania, pričom upozornil, že by to "bolo múdrym signálom".



Salvini by s ruskými partnermi podľa vlastných slov chcel diskutovať aj o migrácii a boji s terorizmom, pričom Rusko označil za hlavného spojenca v tomto boji", s ktorým "je nutné pracovať v záujme ochrany európskej civilizácie pred islamskými extrémistami".