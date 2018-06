Nový taliansky minister vnútra: Sme elegantní, usmievaví, demokratickí

Niekoľko hodín pred oslavným mítingom svojej strany v Ríme Salvini okrem iného uviedol, že niet dôvodu mať obavy z novej talianskej koaličnej vlády. S EÚ chce rokovať.

Rím 2. júna (TASR) - Matteo Salvini, líder krajne pravicovej strany Liga Severu (LN) a minister vnútra v novej talianskej vláde, chce tesne spolupracovať so svojimi partnermi v EÚ, ale nezmení svoj postoj k prisťahovalectvu. Uviedol to v sobotu v rozhovore pre agentúru ANSA.



Agentúra DPA informovala, že Salvini v nedeľu odcestuje na ostrov Sicília na juhu Talianska, ktorý je pre veľkú časť ilegálnych prisťahovalcov vstupnou bránou do Európy.



"Je to naša hranica," povedal Salvini o sicílskom pobreží. Vyhlásil tiež, že chce "zlepšiť dohody, od ktorých závisia osudy tisícov zúfalých ľudí". Spresnil, že je to "v ich i našom záujme".



Reformám azylových zákonov EÚ má byť venované rokovanie ministrov vnútra EÚ, ktoré sa bude konať v utorok v Luxemburgu. Podľa DPA zatiaľ nie je isté, že sa na ňom zúčastní aj Salvini. Rokovanie ministrov vnútra EÚ totiž časovo koliduje s hlasovaním talianskeho Senátu o dôvere novej vláde. Toto hlasovanie sa však považuje skôr za formalitu.



Niekoľko hodín pred oslavným mítingom svojej strany v Ríme Salvini okrem iného uviedol, že niet dôvodu mať obavy z novej talianskej koaličnej vlády, ktorú okrem LN tvorí aj protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S).



"Čo mám povedať tým, ktorí sa boja tejto vlády? Sme elegantní, usmievaví, demokratickí," vyhlásil. Dodal, že s ministrami vnútra EÚ "chce rokovať, nie sa hádať".