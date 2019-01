M. Salvini: Francúzsko nemá záujem na stabilizácii situácie v Líbyi

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo taliansku veľvyslankyňu v Paríži Teresu Castaldovú v súvislosti s výrokmi talianskeho vicepremiéra Luigiho Di Maia.

Rím 22. januára (TASR) - Francúzsko nemá podľa talianskeho vicepremiéra a ministra vnútra Mattea Salviniho záujem na tom, aby sa v násilím spustošenej Líbyi upokojila situácia. Salvini sa takto vyjadril v pondelok, čím pokračoval v slovnej prestrelke s Parížom, ktorú už cez víkend odštartoval iný podpredseda talianskej vlády Luigi Di Maio, informovala v utorok agentúra Reuters.



"V Líbyi nemá Francúzsko žiaden záujem na tom, aby sa situácia stabilizovala, zrejme pre svoje ropné záujmy, ktoré sú v protiklade s talianskymi," povedal Salvini pre televíziu Canale 5.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo taliansku veľvyslankyňu v Paríži Teresu Castaldovú v súvislosti s výrokmi talianskeho vicepremiéra Luigiho Di Maia. Ten počas uplynulého víkendu obvinil Paríž z pokračujúcej kolonizácie Afriky, ktorá podľa neho spôsobuje masovú migráciu do Európy.



Di Maio predniesol niekoľko takýchto výrokov počas víkendovej návštevy stredotalianskeho regiónu Abruzzo. "EÚ by mala sankcionovať Francúzsko a všetky krajiny ako Francúzsko, ktoré ožobračujú Afriku a spôsobujú, že všetci títo ľudia odchádzajú, pretože Afričania by mali byť v Afrike, a nie v južnej časti Stredomoria," uviedol napríklad.



Podľa agentúry AFP to signalizuje, aké veľké napätie panuje vo vzťahoch súčasnej talianskej a francúzskej vlády. Po vlaňajšej kritike, ktorú Paríž adresoval Rímu za jeho prístup k migrácii, sa francúzska vláda vyhýbala akejkoľvek ďalšej slovnej prestrelke s Rímom.



Vzťahy týchto dvoch krajín, tradične blízkych spojencov v rámci EÚ, sa zhoršili po tom, ako sa vlani v júni dostala v Taliansku k moci vláda tvorená z populistických strán - Hnutia piatich hviezd (M5S) a Ligy Severu, približuje AFP.



Di Maio a Salvini tiež nedávno vyjadrili podporu protestom hnutia tzv. žltých viest, ktoré vo Francúzsku už od vlaňajšieho novembra demonštruje voči vláde prezidenta Emmanuela Macrona.