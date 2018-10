Salvini hovorí o blížiacom sa zriadení koridorov pre ženy a deti

Osobne ráta s tým, že prvé ženy a deti z vojnových oblastí, ktoré si zaslúžia pomoc, by na rímskom letisku mohol privítať do konca októbra.

Lyon/Rím 9. októbra (TASR) - Talianska vláda pracuje na otvorení humanitárnych koridorov, vďaka ktorým by sa desiatky žien a detí na úteku pred vojnovými konfliktmi mohli bezpečne letecky dostať do krajiny na Apeninskom polostrove. V rozhovore s novinármi to po rokovaniach ministrov vnútra krajín G6 o migrácii a terorizme v Lyone, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie, USA a Tuniska, vyhlásil taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Informáciu priniesla tlačová agentúra APA.



Podľa vlastných slov Salvini pracuje vedno s katolíckymi komunitami na zriadení spomínaných humanitárnych koridorov. Osobne ráta s tým, že prvé ženy a deti z vojnových oblastí, ktoré si zaslúžia pomoc, by na rímskom letisku mohol privítať do konca októbra.



Salvini potvrdil, že v Lyone sa hovorilo o austrálskom modeli prisťahovalectva. "Ešte pred štyrmi mesiacmi sme boli rasisti, teraz je taliansky model príkladom," povedal. Ministri z členských štátov Únie podľa neho opakujú, že ekonomických migrantov nemožno prijať. Do Európy sa bude dať dostať iba pri rešpektovaní pravidiel, dodal.



Šéf talianskeho rezortu vnútra, ktorý opakovane obhajoval návrh budúcoročného rozpočtu s tým, že zabezpečí krajine energiu, finančné prostriedky, pracovné miesta, a teda rast, sa vyjadril aj k blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu. Osobne očakáva po nich veľké zmeny v Európskej únii, na čom sa v máji bude môcť spolupodieľať pol miliardy ľudí.



Mimochodom, lyonský štadión bol v čase rokovaní dejiskom protiteroristického cvičenia francúzskych bezpečnostných zložiek.