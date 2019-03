Salvini: Migranti pri pobreží Líbye uniesli loď, ktorá ich záchránila

Tanker Elhiblu 1 plaviaci sa pod vlajkou ostrovného štátu Palau migrantov zobral na palubu v utorok večer vo vodách, za ktoré je zodpovedná líbyjská pobrežná stráž.

Rím 27. marca (TASR) - Tanker, ktorý zachránil migrantov pri pobreží Líbye, zmenil kurz a vydal sa smerom k Európe. Oznámil to v stredu taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý obvinil zachránených migrantov z únosu plavidla. Informovala o tom agentúra AFP.



Tanker Elhiblu 1 plaviaci sa pod vlajkou ostrovného štátu Palau migrantov zobral na palubu v utorok večer vo vodách, za ktoré je zodpovedná líbyjská pobrežná stráž, a zamieril späť do hlavného mesta Tripolis.



Loď však vo vzdialenosti šesť námorných míľ (11,1 kilometra) od prístavu náhle zmenila kurz a zamierila na sever. V utorok večer bola podľa Salviniho na polceste medzi Tripolisom a Maltou.



"Nie sú to stroskotanci, sú to piráti," napísal Salvini na Twitteri a sľúbil, že im nebude dovolené vylodiť sa v Taliansku.



Líbyjské úrady a prevádzkovateľ lode v Tripolise sa k situácii bezprostredne nevyjadrili.



"Dostali sme správy o unesenej lodi smerujúcej k Malte alebo k Lampeduse a monitorujeme situáciu," uviedol pre AFP hovorca maltskej pobrežnej stráže. Ostrov Lampedusa sa nachádza v Stredozemnom mori medzi Sicíliou a Tuniskom.



Loď zachránila 108 migrantov, vrátane 77 mužov a 31 žien a detí, uviedol zdroj z prostredia maltskej vlády.



Migranti v Líbyi podľa OSN a humanitárnych organizácií čelia obchodovaniu s ľuďmi, únosom, mučeniu a znásilňovaniu.



Talianska vláda zaujala nekompromisný postoj a nedovoľuje lodiam s migrantmi pristávať vo svojich prístavoch. Tie sa preto vo zvýšenej miere vracajú do Líbye.