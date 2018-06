Salvini neprijme z Nemecka migrantov registrovaných v Taliansku

Podľa jeho názoru sa v priebehu roka rozhodne, či zjednotená Európa zostane zachovaná, alebo zanikne.

Rím 22. júna (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini odmietol požiadavky Berlína, aby jeho krajina prijala z Nemecka späť už skôr v Taliansku registrovaných žiadateľov o azyl.



"Nemôžeme už prijať ani jediného. Naopak, chceme sa nejakých zbaviť," citoval nemecký spravodajský týždenník Der Spiegel šéfa talianskeho rezortu vnútra.



Podľa jeho názoru sa v priebehu roka rozhodne, či zjednotená Európa zostane zachovaná, alebo zanikne, a to predovšetkým pri rokovaniach o rozpočte Únie a v období pred voľbami do Európskeho parlamentu.



Na margo nemecko-francúzskych návrhov Salvini v rozhovore pre nemecké periodikum, z ktorého obsahu sú známe zatiaľ iba vybrané pasáže, povedal, že návrhy vypracované pred summitom inými krajinami a rozosielané prostredníctvom elektronickej pošty nezodpovedajú "nášmu štýlu práce".



Taliansky minister vnútra v interview konštatoval, že si síce uvedomuje, že jeho postoj môže viesť k pádu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, avšak ubezpečil, že to nie je jeho zámer. Poznamenal však, že názory Ríma a Berlína sa výrazne odlišujú nielen v problematike utečencov, ale aj v oblasti hospodárskej politiky, reformy bankového systému alebo v súvislosti so značným zahraničnoobchodným prebytkom Nemecka.