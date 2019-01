Salvini označil Macrona za príšerného prezidenta

Líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu Salvini v streame na sociálnej sieti Facebook francúzskeho prezidenta obvinil z toho, že veľa rozpráva ale málo dokazuje.

Rím 23. januára (TASR) - Taliansky populistický minister vnútra Matteo Salvini v utorok nazval francúzsku hlavu štátu Emmanuela Macrona "príšerným prezidentom" a kritizoval jeho prístup k migrantom, informovala agentúra DPA. Vyjadrenia zazneli v období, keď narastá napätie medzi Rímom a Parížom ohľadne migračnej krízy.



Líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu Salvini, ktorý zastáva aj post vicepremiéra, v streame na sociálnej sieti Facebook francúzskeho prezidenta obvinil z toho, že "veľa rozpráva ale málo dokazuje."



"Dáva lekcie zo šľachetnosti, ale potom odmietne tisícky migrantov na talianskych hraniciach," tvrdil Salvini.



Vyjadril pritom nádej, že francúzski voliči Macronovi v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) pošlú odkaz tým, že podporia jeho krajne pravicovú súperku Marine Le Penovú, uviedla agentúra AFP. Salvini a Le Penová sú v európskej politike spojencami.



Francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová v reakcii na Salviniho výroky napísala, že Francúzi mali možnosť voľby medzi Macronom a Marine Le Penovou už v druhom kole prezidentských volieb v roku 2017 a využili ju.



"Matteo Salvini kritizuje Francúzov. Aký to má prínos pre Talianov? Žiadny. Zmení to nejakým spôsobom Francúzku politiku? Nie," uviedla ministerka na Twitteri.



Taliansky vicepremiér Luigi Di Maio počas uplynulého víkendu obvinil Paríž z pretrvávajúcej kolonizácie spôsobujúcej, že Afričania migrujú do Európy. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok preto predvolalo taliansku veľvyslankyňu v Paríži Teresu Castaldovú.



Taliansky premiér Giuseppe Conte sa podľa DPA snažil o upokojenie celej situácie, keď vyhlásil, že vzťahy medzi oboma krajinami sú pevné a stabilné aj napriek politickej roztržke.



Salviniho Liga Severu tvorí taliansku koaličnú vládu spolu s protisystémovým Hnutím piatich hviezd (M5S), ktoré vedie Di Maio.