Salvini pohrozil, že bude pokutovať loď nemeckej charity

Rím 12. júna (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v stredu pohrozil, že nové prísne opatrenia po prvý raz uplatnia voči nemeckej mimovládnej organizácii Sea Watch po tom, ako jej plavidlo bez povolenia vyzdvihlo migrantov pri pobreží Líbye.



"Toto je už bohviekoľkýkrát, čo Sea Watch 3, ktorá je normálnou pirátskou loďou, niečo také urobila," povedal Salvini, stojaci na čele pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN).



Talianska vláda v utorok schválila návrh, aby boli posádkam lodí, ktoré sú považované za možnú hrozbu bezpečnosti a verejného poriadku, ukladané prísne pokuty, pokiaľ vstupujú do talianskych vôd bez povolenia kotviť v prístavoch tejto krajiny.



Spoločnostiam, ktoré takého plavidlá vlastnia, budú po novom hroziť pokuty do výšky 50.000 eur.



Ako píše agentúra Reuters, vládne nariadenie nešpecifikuje, či sa to dotýka aj lodí charitatívnych organizácií. Salvini však prisľúbil zabrániť ich operáciám a upozornil na medializovanú informáciu, že približne 75 kilometrov od pobrežia Líbye plavidlo organizácie Sea Watch vyzdvihlo z gumového člna 52 ľudí.



Mimovládna organizácia na Twitteri napísala, že čln s migrantmi sa ocitol v núdzi. Dodala, že hoci líbyjská pobrežná stráž oznámila, že ich záchranu zabezpečí, svoj sľub nebola schopná splniť.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v stredu Taliansko vyzval, aby prehodnotilo nové nariadenie, ktoré by mohlo ohrozovať životy.



Minister vnútra Salvini po svojom nástupe do funkcie v júni 2018 ešte viac sprísnil dohľad talianskych orgánov nad záchrannými loďami prevádzkovanými súkromnými humanitárnymi organizáciami. Počet plavidiel vysielaných prevádzačmi z Líbye smerom do Európy, ako aj vylodení migrantov však odvtedy výrazne poklesol.