Salvini povedal, že pomohol polícii nájsť neonacistické zbrane

Rím 16. júla (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v utorok povedal, že dal polícii počiatočný tip, na základe ktorého zhabala neonacistickú propagandu a rôzne zbrane vrátane rakety vzduch-vzduch. Informovala o tom agentúra DPA.



"Som šťastný, že som bol užitočný pri nájdení rakety," povedal Salvini, ktorý je zároveň aj talianskym vicepremiérom a lídrom pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN).



Talianska polícia v pondelok oznámila, že zhabala propagandistický materiál a zbrane pri zásahoch proti pravicovo-extrémistickým skupinám vo viacerých mestách v krajine. Členovia týchto skupín sú podozriví zo zapojenia do konfliktu na východe Ukrajiny, kde podľa aktuálnych informácií podporovali sily bojujúce proti proruským separatistom. Polícia pri zásahoch zatkla tri osoby.



Vyšetrovanie sa začalo na základe vyhrážky smrťou, ktorú dostal vicepremiér, uviedla agentúra AFP.



"Bola to jedna z mnohých vyhrážok smrťou, aké dostávam každý deň a ktoré nezverejňujem," povedal. Táto vyhrážka však obsahovala podrobnejšie informácie. "Tajné služby hovorili o ukrajinskej skupine, ktorá sa chcela pokúsiť o môj život," povedal.



Turínsky policajný útvar DIGOS (Oddelenie pre všeobecné vyšetrovanie a špeciálne operácie) následne uskutočnil operáciu proti extrémistom, ktorí sa údajne zapájali do bojov v Donbase.