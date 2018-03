Generálna tajomníčka CDU dúfa v proeurópske Taliansko

Európska komisia verí, že sa Talianom podarí zostaviť stabilnú vládu

Hnutie M5S chce stáť na čele novej talianskej vlády

Salvini: Pravicová koalícia má právo a povinnosť vládnuť Taliansku

Taliansky expremiér Renzi odstúpi z funkcie lídra Demokratickej strany

Berlín 5. marca (TASR) - Generálna tajomníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová v pondelok vyjadrila nádej, že aj keď v talianskych voľbách zrejme žiadna strana nezískala jasnú väčšinu,povedala podľa agentúry AP dvojka vo vedení CDU po kancelárke Angele Merkelovej.Kancelárkin hovorca Steffen Seibert zaželal. Vyjadril tiež nádej, že im to bude trvať menej ako šesť mesiacov - v narážke na zložité povolebné rokovania v Nemecku.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok uviedol, žeje opatrný, čo sa týka výsledkov talianskych volieb, ale poznamenal, že táto krajina nepochybne trpela migračnou krízou. V narážke na volebný úspech protiimigračnej a euroskeptickej Ligy Severu (LN) pripomenul, že Taliansko bolo celé mesiace podDodal, že Francúzsko sa bude aj v nadchádzajúcich rokoch aj naďalej zasadzovať za silné proeurópske postoje.Podľa spravodajskej stanice BBC dali talianski voliči prednosť pravicovým a populistickým stranám. Euroskeptické a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) je najväčšou stranou s takmer tretinou získaných hlasov. Avšak strany pravicovej koalície združenej okolo krajne pravicovej Ligy Severu (LN) a subjektu Vpred Taliansko (FI) vedeného expremiérom Silviom Berlusconim by mali obsadiť v dolnej komore parlamentu najviac kresiel. BBC očakáva, že rokovania o vytvorení novej vlády môžu trvať celé týždne.Európska komisia (EK) je presvedčená o možnosti vytvoriťv Taliansku. Uviedol to v pondelok počas stretnutia s novinármi v Bruseli hovorca exekutívy EÚ Margaritis Schinas.Schinas upozornil, že eurokomisia sa zatiaľ nebude vyjadrovať k výsledkom talianskych volieb, keďže oficiálne výsledky ešte neboli oznámené.spresnil hlavný hovorca EK.Nedeľňajšie parlamentné voľby znamenajú pre Taliansko politickú neistotu s historickým úspechom protisystémových, euroskeptických a extrémne pravicových síl., odpovedal Schinas na otázky novinárov, či výsledky týchto volieb budú mať nepriaznivý vplyv na finančné trhy.Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti pripomenula, že predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa krátko pred voľbami v Taliansku preriekol, že EÚ sa musí, keď Taliani nebudú mať funkčnú vládu, čo sa odzrkadlí aj na finančných trhoch. Neskôr spresnil, že došlo k nepochopeniu jeho slov, a dodal, že exekutíva EÚ verí, že Taliansko bude mať funkčnú vládu aj po voľbách.Luigi Di Maio, líder populistického Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré ako jednotlivá strana získalo v nedeľných parlamentných voľbách v Taliansku najviac hlasov, uviedol, že jeho hnutie by malo stáť na čele novej vlády. Informovala o tom agentúra AP.povedal Di Maio po tom, čo jeho hnutie dosiahlo veľký volebný úspech v celom Taliansku, keďže podľa predbežných výsledkov nedeľných volieb získalo 32,5 percenta hlasov.Di Maio nazval nedeľné voľbyPodľa neho tieto voľby neboli o pravici či ľavici, ale o zamestnanosti a prisťahovalectve.Nárok na zostavovanie novej vlády si okrem Di Maia robí aj Matteo Salvini, líder krajne pravicovej strany Liga Severu (LN), ktorá v koalícii so stranou Vpred Taliansko (FI) bývalého premiéra Silvia Berlusconiho a dvoma menšími stranami získala približne 37 percent hlasov. Salvini povolebnú spoluprácu s Hnutím piatich hviezd vylúčil.Líder talianskej krajne pravicovej strany Liga Severu (LN) a europoslanec Matteo Salvini po nedeľných parlamentných voľbách uviedol, že pravicová koalícia, ktorej je jeho strana súčasťou, máInformovala o tom agentúra AP.Salvini povedal, že výsledky volieb naznačujú, že pravicová koalícia bude stáť na čele budúcej vlády a jeho strana bude stáť na čele tejto koalície.Salvini sa tiež vyjadril k spoločnej európskej mene, ktorú označil zaa odsúdenú na zánik.Dobrý výsledok Ligy Severu v talianskych parlamentných voľbách privítala aj líderka francúzskej ultrapravicovej strany Národný front (FN) Marine Le Penová.uviedla na Twitteri Le Penová, keď po zavretí volebných miestností začali prichádzať prvé výsledky talianskych parlamentných volieb.Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi odstúpi po porážke v nedeľňajších parlamentných voľbách z funkcie lídra stredoľavicovej Demokratickej strany (PD). Informovala o tom v pondelok talianska tlačová agentúra ANSA.Renziho hovorca to však zatiaľ nepotvrdil.povedal Marco Agnoletti s tým, že samotný Renzi sa vyjadrí o 17.00 h SEČ.Vládnuci stredoľavicoví politici vo voľbách zaznamenali straty, keďže PD dostala podľa predbežných výsledkov iba 18,9 percenta hlasov. Denník La Repubblica označil jej neschopnosť získať aspoň pätinu hlasov za psychologický úder.