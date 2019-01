Salvini: Takmer 400 migrantov vrátili späť do Líbye

Ľudskoprávne organizácie uvádzajú, že vracanie migrantov späť do Líbye je v rozpore s medzinárodným právom, lebo v tejto krajine im hrozí riziko zneužívania a mučenia.

Rím 21. januára (TASR) - Takmer 400 migrantov, ktorí sa počas uplynulého víkendu snažili dostať loďou do Talianska, previezli späť do Líbye. Povedal to v pondelok taliansky minister vnútra Matteo Salvini.



Medzi nimi je zrejme aj stovka migrantov, o ktorých Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v nedeľu informovala, že sú v núdzi pri líbyjských brehoch, uviedla agentúra DPA.



Podľa Salviniho líbyjská pobrežná stráž v nedeľu vyzdvihla 393 migrantov, ktorí sú "všetci živí a zdraví a vrátení späť (do Líbye)". Spresnil, že 143 z nich previezli do Tripolisu, 144 do Misuráty a 106 do al-Chumsu.



Talianska vláda zaujala nekompromisný postoj a nedovoľuje lodiam s migrantmi pristávať na južnom pobreží Talianska. Táto blokáda zapríčinila, že počet utečencov využívajúcich trasu z Líbye smerom na Sicíliu poklesol. Zvýšil sa však počet obetí na morskom úseku medzi Talianskom a Líbyou.



Hovorca IOM Flavio Di Giacomo v piatok informoval, že 117 ľudí zrejme zahynulo, keď sa neďaleko líbyjského pobrežia prevrátil gumený čln s migrantmi.