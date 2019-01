Salvini: Talianske prístavy zostanú pre migrantov zatvorené

Migrantov zobrala v Stredozemnom mori pri líbyjskom pobreží na palubu posádka lode patriacej nemeckej mimovládnej organizácii (MVO) Sea Watch, ktorá pláva pod holandskou vlajkou.

Rím 24. januára (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini vo štvrtok opäť vyhlásil, že talianske prístavy zostávajú pre migrantov zatvorené. Urobil tak v čase, keď k pobrežiu talianskeho ostrova Sicília smeruje v nepriaznivých poveternostných podmienkach loď so 47 migrantmi zachránenými na mori. Informovala o tom agentúra AFP.



"Opakovaná provokácia: po niekoľkých dňoch v maltských vodách smeruje (loď) Sea Watch 3 so 47 (migrantmi) na palube k našim brehom. V Taliansku nikto nevystúpi. Môžeme im poslať lieky, potraviny a všetko, čo potrebujú, ale talianske prístavy zostanú zatvorené," napísal na Twitteri Salvini.



Migrantov zobrala v Stredozemnom mori pri líbyjskom pobreží na palubu posádka lode patriacej nemeckej mimovládnej organizácii (MVO) Sea Watch, ktorá pláva pod holandskou vlajkou.



"Čelíme stredomorskej cyklóne (medikánu), čo je pomerne zriedkavý meteorologický jav so sedemmetrovými vlnami, dažďom a studeným vetrom. #SeaWatch pláva v tejto búrke a hľadá útočisko, na palube je 47 ľudí zachránených pred nebezpečenstvom minulú sobotu," napísala na Twitteri nemecká Sea Watch.



Podľa stránok sledujúcich pohyb plavidiel loď Sea Watch smeruje do pobrežných vôd východnej Sicílie, kde chce jej posádka nájsť útočisko pred nepriaznivým počasím.