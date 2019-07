Salvini už nedôveruje koaličným partnerom, pád vlády však odmieta

V prípade vládnej krízy by sa mohli v Taliansku konať na jeseň predčasné parlamentné voľby.

Rím 19. júla (TASR) - Taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini odmietol vo štvrtok názory, že súčasná vláda Talianska je 13 mesiacov od svojho vzniku na pokraji kolapsu. Krátko predtým sa však vyjadril, že partnerom vo vládnej koalícii už nedôveruje, informovala tlačová agentúra DPA.



"Zajtra žiadna vláda nepadne," napísal Salvini neskoro večer na Twitteri popri vystúpení v televízii, kde poprel nepotvrdené správy, že požiadal o naliehavé stretnutie s prezidentom Sergiom Mattarellom. Práve prezident je v Taliansku osobou, na ktorú sa politici obracajú v čase vládnej krízy.



Salvinimu, ktorý je lídrom pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN), položili novinári počas jeho účasti na zasadnutí EÚ v Helsinkách otázku, či stratil dôveru k partnerskému protisystémovému Hnutiu piatich hviezd (M5S). "Áno, nanešťastie áno, aj v osobnej rovine," odpovedal vicepremiér.



"Vládnuť každý deň s ľuďmi, ktorí vás urážajú, je zvláštne," dodal Salvini, opisujúci samého seba ako obeť neoprávnenej kritiky zo strany M5S.



"Aby som povedal pravdu, mám už toho trochu dosť," vyjadril sa medzitým líder M5S Luigi Di Maio, ktorý je takisto podpredsedom vlády. "Chcem pokračovať, ale ak chce Liga položiť túto vládu, mala by to jasne povedať," dodal vo videozázname na Facebooku.



Dvojica koaličných strán má medzi sebou už takmer od začiatku nezhody v rôznych otázkach vrátane migračnej, daňovej a dopravnej politiky. Najnovšie napätie súvisí s rozhodnutím M5S podporiť pri výbere nového predsedu Európskej komisie nemeckú političku Ursulu von der Leyenovú, s ktorej nomináciou LN nesúhlasila.



V prípade vládnej krízy by sa mohli v Taliansku konať na jeseň predčasné parlamentné voľby. V prieskumoch voličských preferencií výrazne vedie LN s približne 38-percentnou podporou. Nasleduje opozičná Demokratická strana s 23 percentami a M5S so 17 percentami.