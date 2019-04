Salvini vyjadril podporu španielskej krajne pravicovej strane Vox

Salvini ďalej uviedol, že Vox a Liga Severu majú spoločné ciele vrátane zastavenia nelegálnej migrácie, ochrany Európy pred terorizmom a islamistickým radikalizmom, ako aj obrany tradičných rodín.

Rím 27. apríla (TASR) - Taliansky vicepremiér a predseda protiimigračnej strany Liga Severu Matteo Salvini pred nedeľnými parlamentnými voľbami v Španielsku vyjadril podporu španielskej krajne pravicovej strane Vox.



Salvini v príspevku na svojom účte na Facebooku v piatok neskoro večer vyslovil želanie, aby Santiago Abascal, líder strany Vox, a "všetci jeho priatelia zo strany mohli priniesť do Španielska rovnakú zmenu, akú Liga Severu priniesla do Talianska".



Agentúra DPA pripomenula, že Salviniho protiimigračná strana Liga Severu tvorí od vlaňajšieho júna vládnu koalíciu s antisystémových Hnutím piatich hviezd (M5S).



Salvini ďalej uviedol, že Vox a Liga Severu majú spoločné ciele vrátane zastavenia nelegálnej migrácie, ochrany Európy pred terorizmom a islamistickým radikalizmom, ako aj obrany tradičných rodín.



"Drahý Santiago, verím, že túto nedeľu Španieli prinesú strane Vox skvelý výsledok, aby zdravý rozum, zmena a budúcnosť mohli tam, kde ste, tiež zvíťaziť," dodal Salvini.



Salvini sa pokúša zjednotiť strany európskych pravicových populistov do jednej skupiny s cieľom zvýšiť v Európskej únii po májových voľbách do Európskeho parlamentu ich vplyv. Strana Vox sa zatiaľ do tejto aliancie nepripojila.