Salvini zatvoril veľké migračné centrum na Sicílii

Ministerstvo vnútra informovalo, že do Talianska prišlo tento rok dosiaľ 3073 migrantov - najmä z Tuniska a Pakistanu.

Miláno 10. júla (TASR) - Taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini oficiálne zatvoril v utorok migračné stredisko v meste Mineo na Sicílii, ktoré označil za najväčšie zariadenie svojho druhu v Európe. Salvini zároveň zdôraznil pokles počtu migrantov prichádzajúcich do Talianska odvtedy, ako sa pred rokom ujala moci jeho vláda, informuje tlačová agentúra AP.



Podľa Salviniho slov sa počet migrantov v talianskych centrách znížil z vlaňajších 182.000 na 107.000, pričom počet žiadostí o azyl klesol na polovicu - na približne 30.000.



So zatvorením strediska v meste Mineo sa rátalo už niekoľko rokov, keďže prokuratúra odhalila ilegálnu činnosť medzi jeho obyvateľmi vrátane pašeráctva drog migrantmi z Nigérie. Stredisko bolo tiež súčasťou rozsiahleho korupčného škandálu súvisiaceho s ubytovávaním migrantov. Centrum obývalo 4000 ľudí.



Salvini tvrdí, že zatvorenie strediska uvoľní státisíce eur denne pre verejné a bezpečnostné zdroje.



Ministerstvo vnútra informovalo, že do Talianska prišlo tento rok dosiaľ 3073 migrantov - najmä z Tuniska a Pakistanu. Minulý rok to za rovnaké obdobie činilo 17.000 osôb, kým v roku 2017 predstavovala táto bilancia až 85.000 migrantov.



Salvini odmieta povoliť humanitárnym záchranárskym lodiam prístup do talianskych prístavov, čo vyúsťuje do desiatok patových situácií, hoci niektorým migrantským člnom sa podľa miestnych médií darí dosiahnuť brehy Talianska aj napriek zákazom. Salvini však trvá na tom, že úrady majú podchytený príchod každého plavidla.



Rozhodnutie o zatvorení centra v meste Minao padlo v júni po tom, ako sa počet tamojších migrantov znížil z vlaňajších 2526 osôb na 152, dopĺňa stanica BBC. Zostávajúci migranti boli prevezení do menších centier.



Salvini vyhlásil, že pre miestnych obyvateľov sú to "dobré správy" a v tejto súvislosti pripomenul vraždu staršieho páru z roku 2015 rukou tínedžerského migranta z Pobrežia Slonoviny, ktorý žil v tábore Mineo.



Salvini obviňuje humanitárne skupiny operujúce v Stredozemnom mori z podpory severoafrických migračných trás. Talianska vláda v júni prijala zákony umožňujúce udeliť pokutu do výšky 50.000 eur plavidlám, ktoré zakotvia bez povolenia v talianskych prístavoch.