Salviniho Liga Severu je víťazom eurovolieb s 34,3 percentami

Rím 27. mája (TASR) - Talianska pravicovo-populistická Liga Severu, vedená vicepremiérom Matteom Salvinim, zvíťazila v nedeľňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Taliansku. Informovala o tom agentúra DPA po sčítaní takmer všetkých hlasov.



Ministerstvo vnútra oznámilo, že Liga Severu získala 34,3 percenta hlasov, čo je jej najlepší výsledok v histórii a takmer dvojnásobné zlepšenie v porovnaní s vlaňajšími talianskymi parlamentnými voľbami, keď získala 17,4 percenta hlasov. Líder strany Salvini zastáva aj post ministra vnútra.



Opozičná stredopravá Demokratická strana skončila druhá s 22,7 percentami.



Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré spolu s Ligou Severu tvorí taliansku koaličnú vládu, utrpelo podľa DPA potupnú porážku so ziskom 17,1 percenta hlasov a skončilo na treťom mieste. V parlamentných voľbách v roku 2018 získalo až 32 percent hlasov.



Minimálnu hranicu štyroch percent, ktorá bola potrebná na zisk kresiel v EP, dosiahli v Taliansku ešte konzervatívna strana Forza Italia bývalého premiéra Silvia Berlusconiho (8,8 %) a ultrapravicová strana Bratia Talianska (FdI, 6,5 %).



Salvini na tlačovej konferencii v Miláne označil výsledok Ligy Severu za "úžasný úspech", keďže túto stranu ešte pred piatimi rokmi odpisovali.



"Je to výsledok, ktorý nám dovoľuje pokúsiť sa zmeniť Európu," povedal Salvini v televíznej stanici La7 a sľúbil, že na plnení predvolebných sľubov o obmedzení moci Európskej únie bude spolupracovať s populistami z Francúzska, Maďarska i ďalších krajín.



Salvini povedal, že počíta s tým, že strany s podobným zmýšľaním z iných politických skupín v EP sa pridajú k jeho euroskeptickému hnutiu s cieľom vytvoriť silný 150-členný blok, uviedla agentúra AP.



Vicepremiér podľa DPA odmietol dohady, že dobrý výsledok vo voľbách by Ligu Severu zvádzal k tomu, aby ukončila koaličnú spoluprácu s M5S.



"Čo sa mňa týka, tak na národnej úrovni sa nič nezmení," povedal. Dodal však, že bude tvrdšie presadzovať svoj politický program, ktorý zahŕňa zásadné daňové škrty porušujúce rozpočtové pravidlá EÚ a výstavbu vysokorýchlostného železničného tunela do Francúzska, s ktorým nesúhlasí M5S.



