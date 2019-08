Salvinimu zakázali zverejňovať foto nemeckej organizácie

Podľa súdnej hovorkyne sa však predbežné opatrenie z pondelka týka výhradne zverejňovania materiálu v Nemecku.

Frankfurt nad Mohanom 13. augusta (TASR) - Súd v nemeckom Frankfurte nad Mohanom zakázal talianskemu ministrovi vnútra a vicepremiérovi Matteovi Salvinimu zverejňovať prostredníctvom svojho účtu na Twitteri fotografiu, ktorá pochádza od mimovládnej organizácie Mission Lifeline so sídlom v Drážďanoch, zachraňujúcej migrantov v Stredozemnom mori.



V prípade že Salvini, ktorý šéfuje protiimigračnej strane Liga Severu, nebude vydané predbežné opatrenie rešpektovať, hrozí mu v Nemecku pokuta do výšky 250.000 eur alebo aj väzenie, uviedla v utorok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie súdnej hovorkyne.



Autorom predmetného záberu je kapitán záchranárskej lode Lifeline Friedhold Ulonska. Salvini podľa neho používa tento materiál "v rámci svojho štvania proti námorným záchranárom", pričom "sa nepýtal, či to smie". Predseda Mission Lifeline Axel Steier upozornil, že podobné porušovanie autorských práv bude dôsledne napádať aj v budúcnosti.



Podľa súdnej hovorkyne sa však predbežné opatrenie z pondelka týka výhradne zverejňovania materiálu v Nemecku, doplnila DPA.