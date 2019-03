Šamani dostali pokutu za nedodržanie postupu pri dovoze tiav na obetu

Prokuratúra sa prípadom začala zaoberať po tom, ako sa začiatkom februára na internete objavil videozáznam, v ktorom šamani z Buriatskej oblasti ako dar a obetu bohom prinášajú päť tiav.

Moskva 14. marca (TASR) - Organizátori šamanského obradu, pri ktorom bolo nedávno na juhu ruskej Sibíri obetovaných päť tiav, musia zaplatiť pokutu 3000 rubľov (40 eur) za prevoz zvierat bez povolenia veterinárnej správy.



Na tlačovej konferencii v Irkutsku o tom vo štvrtok informoval zástupca najvyššieho šamana Ruska Artur Cybikov, ktorý bol aj iniciátorom obradov.



Prokuratúra mesta Angarsk v Irkutskej oblasti na juhu Sibíri sa prípadom začala zaoberať po tom, ako sa začiatkom februára na internete objavil videozáznam, v ktorom šamani z Buriatskej oblasti ako dar a obetu bohom prinášajú päť tiav. Zvieratá boli obetované na "posilnenie Ruska a jeho národov".



Cybikov uviedol, že ťavy za obrad boli zakúpené na farme v Buriatsku. Podľa úradmi stanoveného postupu musí majiteľ pred prevozom zvierat do iného regiónu skontrolovať ich zdravotný stav, umiestniť ich na mesiac do karantény a informovať o svojich zámeroch veterinárnu správu.



Šamani tento postup nedodržali, a preto dostali pokutu, dodal Interfax.



Cybikov súčasne informoval, že spolok združujúci šamanov zatiaľ nedostal od prokuratúry či ministerstva vnútra žiadne námietky v súvislosti s obradom, ktorý ruská verejnosť prijala kontroverzne.



Cybikov preto vysvetlil, že obrad obetovania tiav nebol vykonaný "s pochybnými pohnútkami, a už vôbec nie pre zábavu". Fakt, že "boli obetované práve ťavy, súvisí s tým, že Buriati sú chovateľmi. Každý národ má svoje tradície. Na severe sa obetujú jelene. Národy žijúce pri jazerách obetujú zasa ryby."



Vladimír Burmatov, predseda výboru Štátnej dumy pre ekológiu a ochranu životného prostredia, svojho času uviedol, že konanie irkutských šamanov môže napĺňať podstatu trestného činu. Dodal, že nezáleží na spôsobe, akým bola vykonaná rituálna obeta.



V rozhovore s médiami vtedy Cybikov uviedol, že si nespomína na prípad v dejinách, že by šamanov volali na trestnoprávnu zodpovednosť za obrady, ktoré vykonali.



Agentúra Interfax v piatok spresnila, že naposledy sa takýto obrad v danom regióne konal pred 300 rokmi.