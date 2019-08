Samozvaní strážcovia prevzali kontrolu nad plavárňou v Düsseldorfe

Rozsiahla plaváreň v Rheinbade sa postarala o titulné správy, keď tu po vypuknutí potýčok museli príslušné orgány pristúpiť k evakuácii návštevníkov zariadenia.

Düsseldorf 5. augusta (TASR) - Skupina samozvaných "strážcov" sa dočasne zhostila kontroly nad prístupom do plavárne v nemeckom meste Düsseldorf, kde v uplynulých týždňoch došlo k opakovaným potýčkam. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje.



Po množstve konfliktov v plavárni v düsseldorfskej štvrti Rheinbad, v ktorých podľa miestnej polície figurovali muži severoafrického pôvodu, sa skupina pravicových jednotlivcov v nedeľu rozhodla, že neumožní vstup do plavárne približne 50 osobám - pravidelným návštevníkom.



"Táto skupina vyhlásila, že chce dohliadať na plaváreň v Rheinbade so zámerom, aby všetko zostalo v poriadku," uviedol hovorca polície. Samozvaní strážcovia boli prevažne identickí s členmi "pravicovej hliadky", ktorá predtým pôsobila pred düsseldorfskou hlavnou železničnou stanicou.



Polícia neskôr nazhromaždila údaje o daných 36 osobách. Úrady nikoho neobvinili.



Rozsiahla plaváreň v Rheinbade sa postarala o titulné správy, keď tu po vypuknutí potýčok museli príslušné orgány pristúpiť k evakuácii návštevníkov zariadenia. Prvotné policajné správy o niekoľkých desiatkach mladých mužov "zjavne severoafrického typu", ktorí boli zodpovední za narušenie poriadku, sa nepodarilo preveriť.



Úrady vo Frankfurte nad Mohanom museli minulý týždeň v pondelok uzatvoriť tamojšiu železničnú stanicu po tom, ako muž pôvodom z Eritrey zhodil z nástupišťa pred prichádzajúci vlak osemročného chlapca spolu s jeho matkou. Žena tento útok prežila, jej syna však vlak zachytil a na mieste usmrtil.