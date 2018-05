Šanca ôsmich tureckých zbehov na získanie azylu v Grécku sa zvýšila

Od začiatku marca zadržiavajú v Turecku dvoch gréckych vojakov, ktorí podľa vlastných slov omylom prekročili pohraničnú rieku Marica a ocitli sa na tureckom území.

Atény 24. mája (TASR) - Osem niekdajších príslušníkov tureckých ozbrojených síl, ktorí po zmarení pokusu o štátny prevrat v krajine polmesiaca z 15. júla 2016 hľadali útočisko v Grécku, môže dúfať v udelenie azylu.



Štátny grécky rozhlas ERT totiž v stredu bez ďalších podrobností informoval, že podľa rozhodnutia najvyššieho správneho súdu krajiny by jeden zo spomínanej osmičky mužov mal dostať azyl. Právni experti sa domnievajú, že toto rozhodnutie bude mať vplyv aj na verdikt o osude ďalších siedmich Turkov, pretože ide o precedens, o ktorý by sa mal opierať v budúcnosti právny výklad kauzy.



Muži prileteli do Grécka na palube vrtuľníka a požiadali tam o azyl. Turecko neodkladne žiadalo ich vydanie na trestné stíhanie a prípad výrazne zaťažil bilaterálne vzťahy oboch krajín.



Grécka justícia však v uplynulých mesiacoch opakovane odmietla vydanie niekdajších príslušníkov tureckých ozbrojených síl so zdôvodnením, že ich vo vlasti nečaká korektné súdne konanie.



Od začiatku marca zadržiavajú v Turecku dvoch gréckych vojakov, ktorí podľa vlastných slov omylom prekročili pohraničnú rieku Marica a ocitli sa na tureckom území. Grécka vláda hovorí v tejto súvislosti už o rukojemníkoch.