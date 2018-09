Sargentiniová odmieta tvrdenia Orbánovej vlády, že správa je plná chýb

Agentúra APA pripomenula výhradu maďarskej vlády, že europoslankyňa sa pri príprave dokumentu neskontaktovala so žiadnymi maďarskými orgánmi.

Budapešť 26. septembra (TASR) - Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) z frakcie Zelených Judith Sargentiniová odmietla tvrdenia maďarskej vlády, že správa o stave demokracie v Maďarsku, ktorú EP schválil 12. septembra v Štrasburgu, je plná chýb. Povedala to v rozhovore, ktorý v stredu zverejnila agentúra APA.



Podľa maďarského spravodajského servera sztarklikk.hu Sargentiniová zdôraznila, že pri príprave správy sa opierala o zdroje, ktoré "nikto nemôže vážne spochybniť". Dokument podľa jej vyjadrenia nie je "zeleným pamfletom", ako tvrdí Orbánova vláda, ale "dôkladným" zoznamom existujúcich problémov.



Agentúra APA pripomenula výhradu maďarskej vlády, že europoslankyňa sa pri príprave dokumentu neskontaktovala so žiadnymi maďarskými orgánmi. "Pokúšala som sa, oni to vedia," reagovala Sargentiniová.



Podľa nej sa EP intenzívne zaoberá hodnotením stavu právneho štátu nielen v Maďarsku či Poľsku, ale aj v Rumunsku a sleduje stav slobody tlače na Slovensku i na Malte. "Maďarská vláda sa všemožne snaží správu i hlasovanie o nej očierniť, takisto neváha znevažovať ani mňa," dodala.



Za prijatie kritickej správy o Maďarsku hlasovalo 448 poslancov EP, 197 bolo proti a 48 sa zdržalo hlasovania.



Na schválenie správy bolo potrebných najmenej 376 hlasov. Podľa tohto dokumentu existuje v Maďarsku jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušovania základných európskych hodnôt.



Schválenie správy bolo prvým krokom k začatiu konania voči Maďarsku podľa článku č. 7 Zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach