Sarkozyho zrejme čaká ďalšie súdne konanie v korupčnej kauze

Paríž 29. marca (TASR) - Francúzskemu exprezidentovi Nicolasovi Sarkozymu hrozí ďalšie súdne konanie. Ide o starý prípad, v ktorom bol obvinený z podplácania, zneužívania služobného postavenia na súkromné účely a zamlčania prípadu súvisiaceho s prezradením služobného tajomstva.



Súdni vyšetrovatelia totiž vo štvrtok podpísali dokument, ktorým tento prípad posunuli na trestný súd v Paríži.



Ide len o jednu z viacerých korupčných káuz, ktorým Sarkozy čelí, ale súčasne v poradí druhú, ktorá sa môže dostať na súd. Všetky obvinenia a podozrenia voči svojej osobe Sarkozy odmieta.



Ako napísal denník Le Monde, je pravdepodobné, že Sarkozy sa proti dnešnému rozhodnutiu súdnych vyšetrovateľov odvolá. Veľmi pravdepodobné je však aj to, že bude musieť predstúpiť pred trestný súd - spolu so svojím advokátom Thierrym Herzogom a bývalým sudcom Gilbertom Azibertom. Podľa Le Monde sú dôkazy proti nim dostatočné a presvedčivé.



Vyšetrovatelia spomínanej kauzy sú presvedčení, že Sarkozy sa v čase prerokúvania kauzy L'Oréal, ktorá sa týka financovania jeho predvolebnej kampane, pokúšal prostredníctvom svojho advokáta Herzoga získať dôverné informácie o svojom procese. Sarkozy okrem toho údajne mal sudcovi Azibertovi prisľúbiť pomoc pri získaní prestížneho sudcovského postu v Monaku. Výsledky vyšetrovania proti Sarkozymu a Herzogovi v tejto korupčnej kauze však neskôr odvolací súd v Paríži zrušil.



Sarkozy bol v rámci kauzy L'Oréal obvinený, že na získanie prostriedkov na financovanie svojej predvolebnej kampane zneužil dôveru majiteľky kozmetického impéria L'Oréal Liliane Bettencourtovej. Vyšetrovanie tohto prípadu sa síce začalo v roku 2007, ale Sarkozyho ako prezidenta až do roku 2012 chránila imunita. V októbri 2013 súd kauzu uzavrel pre nedostatok dôkazov.