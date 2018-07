Líbya nechce na svojom území vyloďovacie platformy EÚ pre migrantov

Šéf líbyjskej vlády národnej jednoty v tejto súvislosti vyzval Európanov, aby vyvíjali väčší tlak na krajiny pôvodu migrantov než na Líbyu.

Tunis/Brusel 20. júla (TASR) - Líbya je kategoricky proti zriaďovaniu vyloďovacích platforiem pre nelegálnych migrantov na svojom území. V rozhovore pre nemecký denník Bild to v piatok povedal predseda líbyjskej vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž, čím odmietol plán z júnového summitu EÚ, podľa ktorého by sa nelegálni migranti zachytení na mori ocitli v záchytných centrách mimo hraníc Únie.



"Sme absolútne proti tomu, aby k nám Európa oficiálne umiestňovala nelegálnych migrantov, ktorých už nechce EÚ. Nebudeme tiež súhlasiť so žiadnymi dohodami o prijatí viac nelegálnych migrantov, ani keď nám EÚ zaplatí," zdôraznil Sarrádž. Dodal, že je veľmi prekvapený postojom EÚ, ktorej členské štáty nechcú prijímať migrantov, ale od Líbye požadujú, aby ich prijala státisíce.



Šéf líbyjskej vlády národnej jednoty v tejto súvislosti vyzval Európanov, aby vyvíjali väčší tlak na krajiny pôvodu migrantov než na Líbyu. V tejto severoafrickej krajne si pašeráci ľudí vytvorili lukratívny obchod s migrantmi, využívajúc chaos po občianskej vojne, ktorá zvrhla režim plukovníka Muammára Kaddáfího.



Koncom júna sa predstavitelia členských štátov EÚ v Bruseli dohodli na potrebe zriaďovania vyloďovacích platforiem pre migrantov zachránených v Stredozemnom mori, ktoré by sa mali nachádzať v tretích krajinách. Európska komisia dostala za úlohu preskúmať tento koncept a nájsť spôsoby ako zosúladiť podobné prijímacie centrá s medzinárodným právom.



Agentúra Belga pripomenula, že nápad z dielne EÚ naráža na nepochopenie, lebo nielen Líbya, ale aj Maroko a Tunisko už dali najavo, že nechcú vyloďovacie platformy na svojom území a rovnako zareagovalo aj Albánsko.