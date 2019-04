Satirik žaluje Merkelovú za jej vyjadrenia o básni proti Erdoganovi

Báseň obsahovala množstvo vulgarizmov. Erdogana v nej okrem iného označil za zoofila a perverzáka, ktorý pozerá detskú pornografiu.

Berlín 2. apríla (TASR) - Nemecký satirik Jan Böhmermann žaluje kancelárku Angelu Merkelovú za jej reakcie na báseň, v ktorej v televíznom vysielaní v roku 2016 zosmiešňoval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na berlínsky správny súd.



Böhmermann podal na Merkelovú žalobu za to, že po telefonáte s vtedajším tureckým premiérom Ahmetom Davutoglom jej hovorca Steffen Seibert uviedol, že kancelárka Böhmermannovu báseň označila za "zámerne urážajúcu". Merkelová neskôr povedala, že to bola chyba.



V roku 2016 Böhmermann vo svojom satirickom programe Neo Magazin Royale predniesol báseň o tureckom prezidentovi, ktorá obsahovala množstvo vulgarizmov. Erdogana v nej okrem iného označil za "zoofila" a "perverzáka, ktorý pozerá detskú pornografiu".



Turecký prezident viedol voči satirikovi nielen občianske súdne konanie, ale aj trestný proces, pričom využil v Nemecku dlhé roky nepoužívaný paragraf trestného zákonníka o urážke zahraničného majestátu. Trestné stíhanie Böhmermanna, ktorému hrozilo niekoľko rokov väzenia, prokuratúra nakoniec zastavila s tým, že báseň nebola zámerne ohováračská a bola v medziach satiry.



Súd v Hamburgu vo februári 2017 zakázal časti básne, ktoré satirik nesmie opakovať na verejnosti. Nezakázal však celú báseň, ako žiadali právnici tureckého prezidenta.



Satirik však plánuje rozhodnutie súdu napadnúť. To bolo totiž vynesené na základe zákona, ktorý po diskusiách o obmedzovaní slobody slova v Nemecku v roku 2018 z tamojšieho trestného zákonníka odstránili.



Böhmermann žiada, aby sa Merkelová vyvarovala toho, že v rovnakom kontexte zopakuje slová "zámerne urážajúce". Ak mu súd v tomto nevyhovie, bude požadovať, aby bolo vyjadrenie Merkelovej hovorcu vyhlásené za nezákonné.



Verdikt súdu má byť známy 16. apríla. Merkelová sa na pojednávaní zrejme nezúčastní, zastupovať ju však bude jej právnik.