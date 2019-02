Saudská Arábia a Čína sa dohodli na spolupráci v boji proti terorizmu

Saudská Arábia patrí medzi viacero moslimských krajín, ktoré sa nevyjadrujú na adresu zaobchádzania Pekingu s moslimskými Ujgurmi.

Peking 22. februára (TASR) - Rokovaním s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom uzavrel v piatok saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán dvojdňovú návštevu krajiny. Cieľom cesty boli bezpečnostné a obchodné rokovania na najvyššej úrovni a uzatvorenie viacerých dohôd. S odvolaním sa na čínske štátne médiá o tom informovala agentúra DPA.



Si Ťin-pching ocenil úroveň vzťahov medzi oboma krajinami a dodal, že spoluprácu rozšíria v oblasti boja proti terorizmu na Blízkom východe, uviedla čínska štátna televízia CCTV.



Saudská Arábia sa takisto postavila na stranu Číny a jej "práva" prijímať opatrenia proti terorizmu a extrémizmu, aby "ochránila svoju národnú bezpečnosť". Podľa DPA ide o jasný odkaz na politiku Pekingu zameranú proti príslušníkom etnickej menšiny Ujgurov v západočínskej provincii Sin-ťiang.



Saudská Arábia patrí medzi viacero moslimských krajín, ktoré sa nevyjadrujú na adresu zaobchádzania Pekingu s moslimskými Ujgurmi. Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) sa milión z nich nachádza v prevýchovných táboroch. Čína svoje reštriktívne zaobchádzanie s nimi vysvetľuje snahou potlačiť náboženský extrémizmus a terorizmus. Takúto politiku odsúdili moslimské komunity v Malajzii a Turecku.



Ujgurovia sú druhým najpočetnejším moslimským etnikom v Číne, ich počet sa odhaduje na osem miliónov. Väčšina turkotatárskych Ujgurov žije v Sin-ťiangu a na tomto území, ktoré obývajú už vyše 1200 rokov, sa usiluje vytvoriť nezávislý štát s názvom Východný Turkestan.



Saudská Arábia je jedným z najväčších dodávateľov ropy do Číny a zároveň jej dôležitým trhom. V roku 2018 doviezli zo Saudskej Arábie do Číny 1,6 milióna barelov ropy denne, uviedli čínske noviny Global Times.



Korunný princ pred návštevou v Pekingu zavítal do Indie a Pakistanu.