Korunný princ odmietol Trumpove slová o závislosti Rijádu od USA

Rijád 6. októbra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán odmietol tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý kráľa Saudskej Arábie Salmána nedávno varoval, že bez vojenskej pomoci Spojených štátov by nevydržal pri moci "ani dva týždne". Trump zároveň panovníka vyzval, aby Rijád za to zaplatil.



Šéf Bieleho domu vyslovil túto nediplomatickú poznámku na adresu svojho spojenca na Blízkom východe v utorok na politickom mítingu v meste Southaven, štát Mississippi, pripomína agentúra Reuters.



"Rád s ním pracujem. Človek však musí akceptovať, že priatelia niekedy povedia aj zlé veci. Som presvedčený, že všetky zbrane, ktoré máme od Spojených štátov, sú vyplatené, nejde o dodávky zdarma. Od začiatku našich vzťahov s USA sme za všetko platili peniazmi," uviedol korunný princ pre spravodajskú stanicu Bloomberg News v rozhovore zverejnenom v piatok.



Napriek Trumpovým slovám vníma americká administratíva Saudskú Arábiu ako obranný val voči ambíciám Iránu v danom regióne. Trump si vlani zvolil túto monarchiu za prvú zastávku svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii prezidenta. Rijád je najväčším vývozcom ropy na svete a de facto lídrom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Toto združenie sa stalo terčom Trumpovej kritiky na septembrovom prejave počas zasadania Valného zhromaždenia OSN, kde sa americký prezident vyslovil proti vysokým cenám ropy, ktoré nastoľujú členské krajiny OPEC-u.



"Mnohé z týchto krajín chránime bezplatne a potom nás zneužívajú tým, že nám vyrúbia vysoké ceny za ropu. To nie je správne. Chceme, aby zastavili zvyšovanie cien a začali ich, naopak, znižovať," vyhlásil Trump. Prezident vyzval ďalších spojencov vrátane Japonska, Južnej Kórey a Nemecka, aby na seba vzali väčšiu finančnú záťaž spojenú s obranou.