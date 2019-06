Saudská Arábia oznámila zostrelenie dronu jemenských povstalcov

K zostrelu došlo blízko mesta Chamís Mušajt na juhu Saudskej Arábie.

Rijád 26. júna (TASR) - Saudskoarabské sily zostrelili v noci na stredu bezposádkové lietadlo, vyslané nad územie tejto krajiny šiitskými povstalcami zo susedného Jemenu. Oznámil to hovorca saudskoarabskej armády Turkí Málikí, ktorého vyjadrenie priniesla tlačová agentúra AP.



K zostrelu došlo podľa neho blízko mesta Chamís Mušajt na juhu Saudskej Arábie.



Jemenským povstalcom známym ako húsíovia, ktorí sú spriaznení s Iránom, hovorca vyčítal, že vysielajú do civilných oblastí drony naložené výbušninami. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou, ktorá bojuje proti húsíom, býva zase vo svete kritizovaná za svoje nálety v Jemene s civilnými obeťami.



Útoky húsíov pomocou dronov zosilneli v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi v regióne Perzského zálivu, pripomenula AP.



V nedeľu večer bolo terčom útoku dronom letisko v saudskoarabskom meste Abhá, pričom zahynul jeden Sýrčan a ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia. Húsíovia v posledných dňoch napádali toto letisko opakovane.



Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie sa od roku 2015 zapája do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje proti húsíom na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády.