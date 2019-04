Saudská Arábia po takmer 30 rokoch otvorila konzulát v irackom Bagdade

Konzulát, ktorý bude Iračanom vydávať víza, slávnostne otvorili v bagdadskej ťažko opevnenej Zelenej zóne, pričom iracký minister zahraničných vecí M. Hakím vztýčil nad budovou saudskoarabskú zástavu.

Bagdad 4. apríla (TASR) - Saudská Arábia vo štvrtok opätovne otvorila svoj konzulát v irackej metropole Bagdad, po prvý raz za uplynulých takmer 30 rokov. Podľa tlačovej agentúry AP ide o znak zlepšovania vzťahov medzi susednými krajinami, ktoré boli mnoho rokov komplikované.



Konzulát, ktorý bude Iračanom vydávať víza, slávnostne otvorili v bagdadskej ťažko opevnenej Zelenej zóne, pričom iracký minister zahraničných vecí Muhammad Hakím vztýčil nad budovou saudskoarabskú zástavu.



Hovorca irackého rezortu diplomacie uviedol, že tento krok prinesie osoh obom krajinám. Dodal, že sa pracuje aj na opätovnom otvorení hraničných priechodov medzi Irakom a jeho južným susedom.



Irak leží na "zlomovej línii" medzi šiitským Iránom a prevažne sunnitským arabským svetom.



Saudská Arábia prerušila vzťahy s Irakom po tom, ako ten v roku 1990 napadol Kuvajt. K obnoveniu diplomatických vzťahov došlo až v roku 2015, keď Rijád vyslal do Bagdadu svojho veľvyslanca. Ďalšiemu posilneniu vzťahov pomohla cesta vtedajšieho saudskoarabského ministra zahraničných vecí Ádila Džubajra do Iraku v roku 2017.



Išlo o prvú návštevu šéfa saudskoarabskej diplomacie v Iraku od roku 1990, avšak konzulárne služby sa neobnovili a Iračania žiadajúci o víza museli preto navštevovať saudskoarabskú ambasádu v Jordánsku.



Rijád sa usiluje o užšie vzťahy s Irakom aj so zámerom kontrovať vzrastajúcemu regionálnemu vplyvu Iránu, zatiaľ čo Bagdad sa snaží prilákať saudskoarabských investorov, ktorí majú vzpružiť ekonomický rast.



Otvorenie konzulátu sa odohralo na druhý deň dvojdňovej návštevy delegácie pod vedením saudskoarabského ministra obchodu a investícií Madžida Abdalláha Kasábího. Delegácia sa stretla s irackým premiérom Ádilom Abdom Mahdím a rokovala s irackými podnikateľmi. Kasábí dodal, že Saudská Arábia otvorí ďalšie tri konzuláty v irackých mestách.