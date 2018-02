Saudská Arábia povolila ženám vstup do armády

Adeptky na vstup do armády musia spĺňať 12 predpísaných požiadaviek, predovšetkým byť saudskoarabskými občiankami, mať vek 25-35 rokov a stredoškolské vzdelanie.

Rijád 26. februára (TASR) - Saudská Arábia po prvý raz umožnila ženám, aby si podali prihlášku do armády. Tamojšie ženy tak môžu spraviť do štvrtka, pričom zažiadať môžu o pozície s hodnosťou vojaka v provinciách Rijád, Mekka, Kasím a Medína, informoval v pondelok spravodajský portál stanice BBC.



Súčasťou uvedených pozícií zrejme nebude nasadenie do bojových operácií. Adeptky na vstup do armády musia spĺňať 12 predpísaných požiadaviek, predovšetkým byť saudskoarabskými občiankami, mať vek 25-35 rokov a stredoškolské vzdelanie.



Záujemkyne o vstup do armády a ich mužskí poručníci - manželia, otcovia, bratia či synovia - musia mať okrem toho bydlisko v tej istej provincii, kde je aj lokalita výkonu ich vojenskej služby.



Rozhodnutie verbovať ženy do armády je podľa BBC jednou z reforiem rozširujúcich práva žien v tomto konzervatívnom moslimskom kráľovstve.



Kráľ Salmán už vydal dekrét, na základe ktorého budú môcť ženy od júna šoférovať vozidlo. Od januára majú Saudskoarabky povolené navštevovať aj futbalové zápasy. Ľudskoprávni aktivisti však stále poukazujú na diskriminačný poručnícky systém, ktorý tu pretrváva napriek sľubom vlády o jeho zrušení.



Tento systém okrem iného ukladá, že ženy musia získať povolenie na cestovanie alebo sobáš. Súhlas môže byť vyžadovaný aj na prácu či prístup k zdravotnej starostlivosti. Ženy v Saudskej Arábii sú tiež izolované od mužov bez príbuzenského vzťahu, pričom na verejnosti nosia celotelovú abáju a šatku.