Saudská Arábia prepustila ikonickú postavu hnutia za práva žien

Sedemdesiatročná Manaová vystupovala ako aktivistka za posilnenie práv žien v kráľovstve od 90. rokov 20. storočia.

Rijád 24. mája (TASR) - Saudská Arábia prepustila jednu z ikonických postáv hnutia za práva žien v kráľovstve. S odvolaním sa na oznámenie medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.



Áiša Manaová bola medzi nedávno zatknutými prevažne ženskými aktivistami bojujúcimi napríklad za právo žien riadiť motorové vozidlo či za zrušenie zákonov o opatrovníctve, ktoré dávajú mužom konečné slovo pri rozhodovaní, či sa žena môže vydať, získať pas alebo cestovať do zahraničia.



Ako pripomenula agentúra Reuters, skupinu pravdepodobne 11 žien a mužov zadržali v uplynulom týždni iba niekoľko týždňov pred tým, ako má vstúpiť do platnosti nové nariadenie, ktorým sa povolí ženám šoférovanie.



"Jej prepustenie vítame, ale stále netušíme okolnosti okolo celej situácie, a vyzývame orgány, aby okamžite prepustili ostatných obhajcov ľudských práv," povedala Samah Hadídová, riaditeľka AI pre Blízky východ.



"Bohužiaľ, očierňovacia kampaň voči týmto ženám a mužom spôsobila škody a poškodila nielen ich, ale aj akúkoľvek formu aktivizmu a nesúhlasu v krajine."



Predstavitelia vlády sa k tejto informácii podľa Reuters bezprostredne nevyjadrili.



Vláda v Rijáde zverejnila v uplynulom týždni vyhlásenie, podľa ktorého zatkli sedem ľudí pre podozrenie z napojenia na zahraničné subjekty a poskytovania finančnej podpory "nepriateľom v zámorí". Úrady tiež pátrajú po ďalších zainteresovaných osobách.



Štátne médiá označili zadržaných za vlastizradcov a "agentov veľvyslanectiev", čo znepokojilo diplomatov v Saudskej Arábii, dodal Reuters.



K zatknutiu skupiny došlo po tom, ako 32-ročný korunný princ Muhammad bin Salmán začal v Saudskej Arábii presadzovať balík sociálnych reforiem, ktoré zahŕňajú právo pre ženy šoférovať či navštevovať športové podujatia na štadiónoch.



Amnesty už v utorok v tejto súvislosti uviedla, že princove prísľuby reforiem vyznievajú naprázdno v situácii, keď sa v kráľovstve pritvrdzujú zásahy voči kritikom vlády. "Jeho sľuby neznamenajú nič, ak tí, ktorí bojovali za právo žien šoférovať autá, sú za mrežami za to, že pokojným spôsobom viedli kampaň za slobodu pohybu a rovnosť," upozornila Hadídová.