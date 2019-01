Saudskoarabka verí, že svojím útekom inšpiruje aj ďalšie ženy

Al-Kunúnovú zadržali na začiatku januára po úteku z Kuvajtu na medzinárodnom letisku v Suvarnabhumi v Bangkoku.

Canberra 15. januára (TASR) - Mladá žena zo Saudskej Arábie, ktorej Kanada udelila v piatok azyl, očakáva, že svojím príbehom inšpiruje a povzbudí k úteku z domova aj ďalšie ženy. Rahaf Muhammad Mutlak al-Kunúnová to podľa agentúry AP uviedla v kanadskom meste Toronto v rozhovore pre austrálsku televíziu, odvysielanom v utorok.



Osemnásťročná žena v ňom uviedla, že verí, že jej útek pred útlakom v Saudskej Arábii, ktorý si v uplynulých dňoch získal pozornosť celého sveta, sa stane katalyzátorom zmeny.



"Myslím si, že počet žien utekajúcich pred saudskoarabskou administratívou a týraním sa zvýši, najmä preto, že neexistuje systém, ktorý by ich zastavil," povedala Al-Kunúnová.



"Som si istá, že utečie viac žien. Dúfam, že môj príbeh povzbudí aj ostatné ženy, aby boli odvážne a slobodné. Verím, že môj príbeh podnieti k zmene zákona, hlavne preto, že bol odhalený svetu. Práve toto môže byť faktorom zmeny," dodala.



Al-Kunúnovú zadržali na začiatku januára po úteku z Kuvajtu na medzinárodnom letisku v Suvarnabhumi v Bangkoku. Na let z Bangkoku do Kuvajtu, kde ju čakala jej rodina, odmietla nastúpiť a zabarikádovala sa vo svojej izbe letiskového hotela.



Správu o udelení azylu mladej žene oznámil v piatok kanadský premiér Justin Trudeau.



Žena, ktorá pricestovala do Toronta v sobotu, požiadala o azyl aj Austráliu, Spojené štáty a Britániu. Obávala sa, že jej rodina by ju mohla zabiť za to, že sa zriekla islamu a utiekla pred núteným sobášom. Podľa vlastných slov je obeťou fyzického a psychického násilia.