Saudskoarabská delegácia pricestovala rokovať o zmiznutom novinárovi

Ankara 12. októbra (TASR) - Delegácia zo Saudskej Arábie pricestovala v piatok do Turecka v rámci vyšetrovania prípadu nezvestného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.



Delegácia bude rokovať s tureckými predstaviteľmi v priebehu nadchádzajúceho víkendu. Agentúra ďalšie podrobnosti neuviedla.



Hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin vo štvrtok povedal, že Turecko a Saudská Arábia vytvoria "spoločnú pracovnú skupinu" s cieľom preskúmať Chášukdžího zmiznutie. Novinár zmizol minulý týždeň po tom, čo vstúpil do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, pripomína agentúra AP.



Dopisovateľ amerických novín The Washington Post mohol byť podľa tureckých predstaviteľov zavraždený v budove konzulátu, svoje tvrdenia však nepodporili dôkazmi. Saudská Arábia odmietla tieto tvrdenia ako "nepodložené".



Nemecko v piatok zároveň v súvislosti s Chášukdžího zmiznutím vyjadrilo "veľké znepokojenie". "Podozrenie, o ktorom sa tu hovorí, je desivé, a toto zmiznutie musí byť čo najskôr a najdôkladnejšie objasnené," povedal Steffen Seibert, hovorca spolkovej kancelárky Angely Merkelovej. Ako dodal, "Saudská Arábia musí pri tomto objasnení plne spolupracovať".



Rovnaký odkaz adresoval aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas saudskoarabskému veľvyslancovi v Berlíne začiatkom tohto týždňa, oznámil hovorca nemeckého rezortu diplomacie Rainer Breul.