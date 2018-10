Saudskoarabské štátne médiá potvrdili, že novinár Chášukdží je mŕtvy

Prokuratúra zároveň oznámila, že pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 bližšie neidentifikovaných štátnych príslušníkov Saudskej Arábie.

Rijád 20. októbra (TASR) - Prokuratúra v Saudskej Arábii sa domnieva, že novinár Džamál Chášukží, ktorý zmizol začiatkom októbra po vstupe na pôdu saudskoarabského konzulátu v Istanbule, bol usmrtený pri hádke v priestoroch tohto zastupiteľského úradu. Podľa tlačovej agentúry AP to uviedli v noci na sobotu saudskoarabské štátne médiá.



Prokuratúra zároveň oznámila, že pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 bližšie neidentifikovaných štátnych príslušníkov Saudskej Arábie. Podľa vyhlásenia zverejneného saudskoarabskými médiami tiež boli odvolaní zo svojich postov poradca kráľovského dvora, blízky korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi, traja poprední predstavitelia spravodajských služieb a ďalší funkcionári. Saudskoarabský kráľ Salmán v tejto súvislosti vyjadril "naliehavú potrebu" reštrukturalizovať spravodajské služby krajiny.



"Predbežné vyšetrovanie vykonávané (saudskoarabskou) prokuratúrou v prípade zmiznutia saudskoarabského občana Džamála bin Ahmada Chášukdžího odhalilo, že rozhovory medzi ním a osobami, ktoré sa s ním stretli počas prítomnosti na saudskarabskom konzuláte v Istanbule, vyústili do hádky a pästného súboja, čo viedlo k jeho smrti. Nech jeho duša odpočíva v pokoji," uvádza sa vo vyhlásení.



Štátna tlačová agentúra uviedla, že "kráľovstvo vyjadruje hlbokú ľútosť" nad zabitím Chášukdžího.



Novinár Chášukdží, žijúci v americkom exile, patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Nezvestný je od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné k sobášu s tureckou snúbenicou. Z konzulátu ho však už nevideli vychádzať a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu.



Turecké médiá tvrdia, že úrady majú zvukovú nahrávku, na ktorej je zaznamenané mučenie a vražda Chášukdžího v priestoroch konzulátu. Provládne médiá v Turecku tiež zverejnili tvrdenia - údajne zo zdrojov blízkych vyšetrovaniu prípadu - podľa ktorých Chášukdžího na konzuláte zbili, zavraždili a jeho telo následne rozštvrtili. Vykonať to mal 15-členný saudskoarabský tím, ktorý pricestoval do Turecka v deň Chášukdžího zmiznutia.



Saudská Arábia tieto obvinenia doteraz odmietala ako nepodložené, pričom čelila čoraz väčšiemu nátlaku, aby vysvetlila, čo sa novinárovi stalo.



Trump: Zadržanie podozrivých je dôležitým krokom

Americký prezident Donald Trump označil za dôležité, že saudskoarabské orgány zadržali podozrivých v prípade zmiznutia novinára Džamála Chášukdžího, čo hodnotí ako "dobrý prvý krok". To, čo sa stalo s týmto Saudskoarabom píšucim v americkom exile, je však podľa neho "neprijateľné", informovala tlačová agentúra AP.



Trump sa tak vyjadril po tom, ako saudskoarabské štátne médiá s odvolaním sa na vyhlásenie prokuratúry v noci na sobotu potvrdili, že Chášukdží je mŕtvy. Usmrtený mal byť počas hádky v priestoroch saudskoarabského konzulátu v Istanbule, ktorý navštívil začiatkom októbra. Prokuratúra zároveň oznámila, že pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 bližšie neidentifikovaných štátnych príslušníkov Saudskej Arábie.



Šéf Bieleho domu vyhlásil, že chce hovoriť so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom pred tým, ako budú podniknuté ďalšie kroky. Prisľúbil taktiež spoluprácu s Kongresom, pokiaľ ide o americkú odozvu, ako však doplnil, nerád by uškodil americkým podnikom a zamestnancom zastavením vývozu zbraní v hodnote miliárd dolárov do Saudskej Arábie.



Podľa Trumpa je usmrtenie Chášukdžího "hroznou udalosťou", ktorá nezostala "nepovšimnutá". Jeho slová odzneli počas debaty venovanej obrane na Lukeovej leteckej základni v štáte Arizona.



Ešte vo štvrtok sa Trump vyjadril, že to "rozhodne" vyzerá tak, že nezvestný saudskoarabský novinár Chášukdží je mŕtvy.