Saudskoarabský korunný princ navštívi Francúzsko

Paríž 5. apríla (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán absolvuje na budúci týždeň oficiálnu návštevu Francúzska, ktorá bude podľa očakávaní zameraná na investície, ako aj na otázky vojny v Jemene. Potvrdili to vo štvrtok francúzski predstavitelia, ktorých cituje denník Gulf News.



Muhammad pricestuje do Francúzska v nedeľu, oficiálna dvojdňová návšteva sa však začne až v pondelok. Pôjde o princovu ďalšiu zastávku na jeho medzinárodnom "turné", v rámci ktorého nedávno zavítal do USA a Británie.



Muhammad bude v utorok na formálnom obede s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom hovoriť o "novom strategickom partnerstve", s osobitným zreteľom na investície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a digitálnej ekonomiky, oznámila vo vyhlásení kancelária Elyzejského paláca v Paríži.



"Chceme nový druh spolupráce - zameraný menej na jednorazové kontrakty a viac na dlhodobé investície, a to v digitálnej ekonomike a obnoviteľných zdrojoch energie, so spoločnou víziou," uviedol prezidentský úrad. Obaja lídri budú tiež rokovať o konfliktoch na Blízkom východe vrátane vojny v Jemene.



Francúzsko je jedným z hlavných dodávateľov zbraní pre Saudskú Arábiu. Napriek tomu sa podľa Gulf News neočakáva, že lídri počas princovej návštevy podpíšu významné dohody.