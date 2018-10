Saudskoarabský korunný princ nazval vraždu novinára ohavným činom

Turecké médiá aj tureckí predstavitelia tvrdia, že 59-ročného novinára žijúceho v USA zavraždilo a rozštvrtilo 15-členné saudskoarabské komando.

Rijád 24. októbra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán označil v stredu vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule za "ohavný čin, ktorý nemožno ospravedlniť". Zároveň vyjadril presvedčenie, že táto kauza "nevrazí klin" medzi Rijád a Ankaru.



Korunný princ sa takto podľa agentúry AP vyjadril na investičnom summite s názvom The Future Investment Initiative, ktorý sa tento týždeň koná v Rijáde a ktorý zatienila práve vražda novinára.



Svoju účasť na tomto fóre, prezývanom aj "Davos v púšti", totiž pre Chášukdžího násilnú smrť odriekli šéfovia ekonomických rezortov zo Spojených štátov, Británie a Francúzska, ktorí majú so Saudskou Arábiou uzavreté veľké zbrojné kontrakty.



Vraždu novinára opísal princ Muhammad bin Salmán na konferencii ako "bolestivú, strašnú a neospravedlniteľnú" a podľa agentúry DPA prisľúbil, že vrahovia Chášukdžího budú postavení pred spravodlivosť. Podľa princa sa mnohé strany snažia celú kauzu využiť práve na to, aby "vrazili klin" medzi Saudskú Arábiu a Turecko.



"Chcem im odkázať: nepodarí sa im to, pokým je saudskoarabským kráľom Salmán a korunným princom Muhammad bin Salmán, a Erdogan je tureckým prezidentom," povedal korunný princ.



Muhammad bin Salmán na summite hovoril aj o svojej "vojne", ktorá Blízky východ navracia k jeho slávnej minulosti. O vojne, ktorú vojenská koalícia na čele s Rijádom už niekoľko rokov vedie v Jemene, sa však vo svojom prejave vyslovene nezmienil. Po tom ako dohovoril si princ vyslúžil búrlivý potlesk publika, informovala AP.



Saudská Arábia najskôr popierala, že by niečo vedela o zmiznutí novinára. Potom tvrdila, že Chášukdžího, píšuceho pre noviny The Washington Post a kritika saudskoarabskej kráľovskej rodiny a korunného princa Muhammada bin Salmána, zabili 2. októbra pri "bitke" na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule s osobami, ktoré ho mali "povzbudiť" k návratu do vlasti.



V nedeľu saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr oficiálne označil zabitie novinára za "vraždu". Saudská Arábia uviedla, že pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 osôb.



Turecké médiá aj tureckí predstavitelia tvrdia, že 59-ročného novinára žijúceho v USA zavraždilo a rozštvrtilo 15-členné saudskoarabské komando.



Dva od seba nezávislé zdroje informovali v utorok televíziu Sky News, že sa našli "rozsekané" časti Chášukdžího tela, pričom podľa jedného z týchto zdrojov ich objavili v záhrade domu generálneho konzula. Táto informácia sa však zatiaľ nepotvrdila.