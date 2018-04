Saudskoarabský korunný princ pricestoval na návštevu Španielska

Ide o jeho poslednú zastávku na medzinárodnej ceste po viacerých západných krajinách. Muhammad priletel do Madridu, kde ho privítala španielska ministerka obrany María Dolores de Cospedalová.

Madrid 12. apríla (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán pricestoval v stredu na oficiálnu návštevu Španielska. Ide o jeho poslednú zastávku na medzinárodnej ceste po viacerých západných krajinách. Muhammad priletel do Madridu, kde ho privítala španielska ministerka obrany María Dolores de Cospedalová.



Muhammad sa vo štvrtok stretne so španielskym kráľom Felipem VI., pričom ešte v priebehu dňa bude hovoriť aj so španielskym premiérom Marianom Rajoyom. Počas svojho krátkeho pobytu princ podpíše päť memoránd v oblasti kultúry, vedy, zamestnanosti, leteckej dopravy a obrany, uviedol zdroj zo španielskeho rezortu diplomacie.



Podľa denníka El País dôjde k posunu v dohode o predaji piatich vojnových lodí Saudskej Arábii za približne dve miliardy dolárov. Ľudskoprávne organizácie však Madrid vyzývajú, aby k predaju nepristupoval, pretože Rijád by mohol tieto plavidlá použiť pri vojenskom ťažení proti povstalcom v Jemene, kde boli zabité už desaťtisíce civilistov.



Muhammad pricestoval do Madridu z Francúzska, kde strávil tri dni a podpísal 19 kontraktov medzi francúzskymi a saudskoarabskými spoločnosťami v hodnote viac než 18 miliárd dolárov, uvádza televízna stanica al-Džazíra. Muhammad slúži ako minister obrany, zároveň kontroluje ekonomickú politiku kráľovstva a víziu jeho budúceho rozvoja.