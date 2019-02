Saudskoarabský korunný princ začal cestu po južnej Ázii a Číne

Princova návšteva sa totiž koná iba niekoľko dní po rozsiahlom samovražednom bombovom útoku, pri ktorom zahynulo v spornom regióne Kašmír 44 členov indickej polovojenskej polície.

Islamabad 17. februára (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán začal v nedeľu cestu po južnej Ázii a Číne mediálne sledovanou návštevou Pakistanu. Jeho pobyt však môže byť zatienený vzrastajúcim napätím medzi Pakistanom a Indiou, dvoma rivalmi disponujúcimi jadrovými zbraňami.



Princova návšteva sa totiž koná iba niekoľko dní po rozsiahlom samovražednom bombovom útoku, pri ktorom zahynulo v spornom regióne Kašmír 44 členov indickej polovojenskej polície, pripomína tlačová agentúra Reuters. India z útoku obvinila Pakistan a prisľúbila odvetné opatrenia. Islamabad zodpovednosť odmieta.



Korunného princa privítali na vojenskom letisku v Rávalpindí pakistanský premiér Imrán Chán a šéf armády Kamar Džávíd Badžva. Súčasťou slávnostného privítania saudskoarabskej delegácie bolo vyslanie pakistanských stíhačiek, ktoré sprevádzali prichádzajúce lietadlo princa Muhammada.



Následník trónu má v Pakistane podpísať investičné kontrakty vo výške desiatich miliárd dolárov na výstavbu rafinérie a petrochemického komplexu v pobrežnom meste Gvádar, kde už Čína buduje námorný prístav.



Podľa analytikov ide o najväčšiu štátnu návštevu v Pakistane od roku 2015, keď do krajiny zavítal čínsky prezident Si Ťin-pching. Princ sa má stretnúť aj s predstaviteľmi afganského militantného hnutia Taliban, s ktorými bude hovoriť o rokovaniach zameraných na ukončenie 17 rokov trvajúcej vojny v Afganistane.



Princ mal pôvodne počas svojho turné zavítať aj do Indonézie a Malajzie, ale návšteva týchto destinácií bola bez zverejneného vysvetlenia odložená. Princ Muhammad sa však z Pakistanu presunie do susednej Indie.